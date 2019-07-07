Футбол
Кикнадзе удивлен молчанием фанатов «Локомотива» в матче с «Зенитом»Спорт-Экспресс вчера в 19:49
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе - сказал, что его удивило молчание фанатов команды в матче за Олимп-Суперкубок России против "Зенита" (3:2). Фанаты не поддерживали команду первые 35 минут.
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Кикнадзе о молчании болельщиков «Локомотива»: «Это удивило. Буду узнавать, в чем дело»
Sports.ruвчера в 16:05
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