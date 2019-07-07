Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе - сказал, что его удивило молчание фанатов команды в матче за Олимп-Суперкубок России против "Зенита" (3:2). Фанаты не поддерживали команду первые 35 минут.

Кикнадзе удивлен молчанием фанатов «Локомотива» в матче с «Зенитом»

Политика В ОБСЕ отклонили резолюцию России о противодействии неонацизму Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил разработанную российской стороной резолюцию, в соответствии с которой предлагалось подвергнуть жесткой критике неонацизм, а также призвать государства к противодействию героизации нацистского движения.

Происшествия «Паук» Троицкий задержан за дебош в аэропорту Лидера музыкального коллектива "Коррозия металла" Сергея "Паука" Троицкого не пустили в самолет, который следовал рейсом из Жуковского в Симферополь.

Общество В Нижнем Новгороде выпал град, похожий на снег Необычное природное явление – рыхлый град, похожий на снег, - заметили в Нижнем Новгороде, сообщила РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева.

Общество Жара вернется в Москву во второй половине июля Летняя жара, как ожидается, вернется в Москву во второй половине июля, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Политика Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.

Происшествия Полиция Одессы задержала захватившего заложников мужчину Полиция освободила двух заложниц, которых захватил неизвестный сегодня, 7 июля, в финансовом учреждении в Одессе.

Политика Россия и Чехия возобновили полеты между странами в прежних объемах Авиакомпании России и Чехии выполняют полеты между странами в прежних объемах, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.

Политика В Совфеде ответили на предложение Киева обменять города Крыма на воду Ранее бывший полномочный представитель президента Украины в "АРК" Борис Бабин в интервью украинским СМИ заявил, что восстановить подачу воды на полуостров без выгодных для Киева условий станет "крахом всех надежд на деоккупацию" региона.

Спорт Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.

Политика Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным» Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».

Происшествия На азотном заводе в Турции прогремел взрыв На азотном заводе в провинции Кютахья на западе Турции в воскресенье, 7 июля, произошел взрыв. О жертвах и пострадавших ничего не известно.

Политика Зеленский и Туск посетили Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск побывали в Станице Луганской.

Авто Составили топ-5 самых дешевых кроссоверов в России Эксперты портала CarsWeek вновь проанализировали автомобильный рынок и назвали топ-5 самых дешевых кроссоверов в России в июле 2019 года.

Политика Авиакомпании России и Грузии выполнили последние перед запретом рейсы В пресс-службах грузинских авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines заявили ТАСС, что они 7 июля также выполнили последние перед запретом рейсы в Россию.

Происшествия 10 человек с детьми разбились в Mercedes Как отмечается, в результате инцидента погибли пять человек, в том числе двое детей.

Авто Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen Продажи нового недорогого кроссовера Jetta VS5 от Volkswagen стартуют через неделю, но уже сейчас первые товарные автомобили поступили в автосалоны официальных дилеров марки.

Шоу-бизнес Николаев и Проскурякова впервые стали ведущими на Первом канале В новом образе Юлия Проскурякова стала выглядеть значительно моложе и свежее.

Происшествия Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAX Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News.