Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе - сказал, что его удивило молчание фанатов команды в матче за Олимп-Суперкубок России против "Зенита" (3:2). Фанаты не поддерживали команду первые 35 минут.

Кикнадзе удивлен молчанием фанатов «Локомотива» в матче с «Зенитом»

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