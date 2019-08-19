Футбол

Кикнадзе считает, что «Локомотив» может выйти из группы в Лиге чемпионовRT на русском 11:27

2 фото
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе оценил шансы команды на успешное выступление в футбольной Лиге чемпионов. «Посмотрим, какая будет жеребьёвка в Лиге чемпионов, но думаю, «Локомотиву» по силам выйти из группы», — цитирует гендиректора «Чемпионат».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Василий Кикнадзе: «У „Локомотива“ осталось немножко денег на трансферы»

Sports.ru10:59

Кикнадзе рассказал о трансферной политике «Локомотива»

Sport24.ru09:49

Кикнадзе считает, что «Локомотив» может выйти из группы в Лиге чемпионов

RT на русском11:27

Глава «Локомотива» Кикнадзе рассказал о трансферной политике клуба

МК-Спорт12:55

Кикнадзе: думаю, «Локомотиву» по силам выйти из группы в Лиге чемпионов

Чемпионат10:21

Василий Кикнадзе: «С этим составом „Локомотив“ может бороться за выход из группы»

Спорт-Экспресс10:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:10, Ашберн
Политика

Макрон заявил о важности встречи с Путиным

Обновлено в 11:33
Футбол

Спартак — ЦСКА 0:0 (2-й тайм)

Обновлено в 07:30
Происшествия

Более 20 млн насекомых из Великобритании задержали во Внуково

Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково большую партию насекомых. Об этом сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 13:16
Происшествия

Путина попросили наградить бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24

Президента России Владимира Путина попросили представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в июне в Нижнеангарске самолета Ан-24.
Обновлено в 10:11
Политика

Апелляция экологов против «Северного потока — 2» отклонена в Финляндии

Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию польской экологической организации против строительства газопровода "Северный поток — 2", передает Yle.
Обновлено в 13:34
Происшествия

В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов

Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Политика

Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев

Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД ракету

В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено в 12:49
Игры

Первое дополнение для «Метро: Исход» получило дату выхода

Студия 4A Games представила трейлер первого сюжетного дополнения «Два полковника» для постапокалиптического шутера «Метро: Исход».
Обновлено в 12:19
Политика

Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Единоборства

Макгрегор согласился на очередной поединок с боксёром

Обновлено в 08:11
Политика

Путин впервые прокомментировал протесты в Москве

Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Российский подросток убил пять человек топором

В селе под Ульяновском совершено массовое убийство После полудня 18 августа стало известно, что в селе Патрикеево (Ульяновская область) 16-летний подросток зарубил топором всех членов своей семьи и совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 07:21
Футбол

Стоунз выбыл на срок до 10 дней

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз из-за травмы бедра выбыл из строя на срок от 7 до 10 дней.
Обновлено в 11:54
Политика

Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов

Совет Госдумы принял решение о создании межфракционной комиссии по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 09:14
Происшествия

В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа

В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие

Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 23:16
Футбол

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев пожаловался на грубость арбитра

Футболист Александр Зуев получил "фингал" под глазом во время матча с "Уфой", однако арбитр встречи Евгений Турбин не назначил пенальти в ворота соперника.
Обновлено в 12:15
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Минтранс признал невозможность полностью защитить аэропорты от птиц

Аэродром Летно-исследовательского института имени Громова, который используется подмосковным аэропортом Жуковский, выполняет все требования орнитологической защиты, однако на 100% обеспечить защиту от птиц не удастся.
Обновлено в 12:26
Политика

Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Игры

Google Stadia получил Cyberpunk 2077 и Orcs Must Die! 3

Пользователей Google Stadia ждёт Cyberpunk 2077, следующая игра студии CD PROJEKT RED.
Обновлено в 13:44
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Общество

Рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России

Рождаемость за январь—июнь 2019 года показала положительную динамику только в двух российских регионах, следует из данных Росстата.
Обновлено в 10:10
Баскетбол

Экс-тренеру сборной России Блатту диагностировали рассеянный склероз

Бывший тренер сборной России и нынешний наставник «Олимпиакоса» Дэвид Блатт признался, что ему диагностировали серьезное заболевание — первично-прогрессирующий рассеянный склероз.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес

«Татушка» Лена Катина разводится с мужем-иностранцем после 6 лет брака

О расставании рассказали друзья пары. 34-летняя экс-участница группы «Тату» Лена Катина разводится с мужем-словенцем, сообщает «СтарХит» .
Обновлено в 04:38
Армия и оружие

Польша оценила идею передислокации войск США из Германии

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович высказался об идее передислокации американских войск из Германии на территорию Польши.
Обновлено в 13:54
Футбол

Фанаты ЦСКА вывесили баннер в память о болельщике «Спартака»

Обновлено в 13:59
Экономика

Счетная палата: доходы россиян продолжают падать

Ранее Правда.ру публиковала статистику Счетной палаты по итогам первого квартала 2019 года, в котором реальные доходы россиян снизились на 2,3%.
Обновлено в 10:46
Политика

На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту

Херсонский городской суд удовлетворил апелляцию прокуратуры об аресте украинского танкера "Мрия", который украинские власти обвиняют в поставках топлива в Крым.
Обновлено в 12:27
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное