Футбол
Кикнадзе считает, что «Локомотив» может выйти из группы в Лиге чемпионовRT на русском 11:27
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе оценил шансы команды на успешное выступление в футбольной Лиге чемпионов. «Посмотрим, какая будет жеребьёвка в Лиге чемпионов, но думаю, «Локомотиву» по силам выйти из группы», — цитирует гендиректора «Чемпионат».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 20:24, Ашберн
Игры
Платформер Little Nightmares получит продолжение
Обновлено в 14:38
Футбол
Гус Тил: «В перерыве Кононов был немного зол»
В перерыве Кононов был немного зол, потому что забросы — не наш стиль.
Обновлено в 15:25
Политика
Twitter запретит рекламу государственных СМИ
Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.
Обновлено в 14:48
Политика
Киев спрогнозировал сложную зиму из-за дефицита угля и споров с РФ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус предупредил граждан о предстоящей трудной зиме.
Обновлено в 19:59
Происшествия
ЧП под Петербургом: водитель сбил ребенка и скрылся
В понедельник, 19 августа, вечером в Ленинградской области на автодороге Городец – Копорье водитель автомашины Volkswagen Passat насмерть сбил ехавшую на велосипеде девочку и скрылся.
Обновлено в 17:31
Происшествия
В Узбекистане возбудили новые дела против Гульнары Каримовой
Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела против дочери экс-президента страны Гульнары Каримовой, которую подозревают в хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны.
Обновлено в 12:08
Авто
Какие дополнительные опции чаще всего выбирают при покупке нового авто?
Следует отметить, что согласно подсчетам, клиенты расходуют на дополнительные опции приблизительно 7% от общей стоимости новой машины.
Обновлено в 14:10
Политика
«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года
«Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.
Обновлено в 13:04
Политика
Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве
В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.
Обновлено в 12:06
Единоборства
Макгрегор согласился на очередной поединок с боксёром
Обновлено в 08:11
Общество
Минздрав предложил устраивать физкульт-брейки на работе
Работодателям следует устраивать для сотрудников перерывы на занятия физкультурой, чтобы снизить стресс и напряжение.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Госдеп призвал вернуться к соблюдению перемирия в Идлибе
Соединённые Штаты призывают власти Сирии вернуться к режиму прекращения огня в Идлибе, говорится в заявлении заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
Обновлено в 20:13
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Супруга Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве
Саре показалось, что экипаж отнёсся к ней без должного почитания. В Киеве супруга Нетаньяху тоже сумела «отличиться».
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
США испытали запрещённую ДРСМД ракету
В США провели лётные испытания крылатой ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД): её дальность превышает 500 км. Об этом говорится в сообщении Пентагона.
Обновлено в 17:10
Шоу-бизнес
8-летняя дочь Алексея Кортнева дебютировала в качестве актрисы
Дочь лидера группы «Несчастный случай» Аксинья Кортнева снялась в комедийном сериале «Родители».
Обновлено в 01:20
Авто
Aston Martin показал дизайн серийного кроссовера DBX на видео
Британская автомобильная компания Aston Martin опубликовала 19 августа на официальном YouTube-канале видеотизер первого в своей истории кроссовера DBX, который дебютирует в декабре 2019 года.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Минфин ответил на сообщения о найденных на свалке «приказах Силуанова»
В Минфине в ответ на запрос РБК прокомментировали сообщения о найденных на свалке под Наро-Фоминском документах ведомства.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В ДТП с двумя маршрутками в центре Воронежа пострадали пятеро
В центре Воронежа произошло ДТП с участием двух маршрутных «ПАЗов».
Обновлено в 13:56
Общество
Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России
Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.
Обновлено в 05:47
Общество
Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности
Обновлено в 06:11
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Экономика
Платеж за услуги ЖКХ вырос за год на 5%
За шесть месяцев 2019-го средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%, до 3687 рублей, следует из проведенного «Известиями» консенсус-опроса банков из топ-50.
Обновлено вчера в 17:53
Кино
Российско-китайский фильм «Тайна печати дракона» плохо стартовал в Китае
В первый уикенд проката в Китае российско-китайский приключенческий фильм «Тайна печати дракона» собрал $2,1 млн, это лишь седьмой результат этих выходных, следует из данных местной Entgroup.
Обновлено в 17:32
Финансы
Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей
В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Дима Билан покормил панду в Московском зоопарке
Обновлено в 15:01
Политика
Венесуэла: США ведут переговоры с окружением Мадуро
США ведут секретные переговоры с ближайшим окружением президента Венесуэлы.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30