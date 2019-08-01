Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе оценил шансы команды на успешное выступление в футбольной Лиге чемпионов. «Посмотрим, какая будет жеребьёвка в Лиге чемпионов, но думаю, «Локомотиву» по силам выйти из группы», — цитирует гендиректора «Чемпионат».

Кикнадзе считает, что «Локомотив» может выйти из группы в Лиге чемпионов

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