Футбол
Кикнадзе рассказал о задачах «Локомотива» на текущий сезонРИА Новости 09:10
Задача московского "Локомотива" на текущий сезон - попадание в пятерку сильнейших по итогам чемпионата России по футболу, заявил генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.
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Политика
Медведчук допустил новый майдан после выборов на Украине
Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук не исключил, что в стране может случиться новый майдан по итогам президентских выборов, которые должны состояться 31 марта.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
Российский самолет пролетел над военными базами США
В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.
Обновлено в 08:38
Политика
Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Происшествия
WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии
Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская показала короткую стрижку
Обновлено в 11:44
Гаджеты
В сети появились чертежи iPhone нового поколения
В интернете появились первые чертежи корпуса нового iPhone с тройным модулем основной камеры, пишет Slashleaks.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B
ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.
Обновлено в 00:22
Политика
Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Президент Владимир Путин наградил спикера верхней палаты парламента Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:49
Финансы
ЦБ снизил оценку оттока капитала из России в 2018 году до $63,3 млрд
В январе ЦБ оценивал чистый отток капитала из России в $67,5 млрд.
Обновлено в 10:25
Политика
Помпео уведомил Лаврова о второй волне санкций по делу Скрипалей
Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что госсекретарь США Майкл Помпео уведомил главу МИД РФ Сергея Лаврова о намерении применить «вторую волну» антироссийских санкций по делу Скрипалей.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море
«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Футбол
Вратарь «Арсенала» Левашов получил травму в матче с «Крыльями Советов»
Вратарь тульского "Арсенала" Михаил Левашов получил травму и не смог продолжить матч 21-го тура чемпионата России по футболу против самарских "Крыльев Советов".
Обновлено в 12:12
Автоспорт
Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике
В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
Обновлено в 08:55
Политика
Порошенко призвал украинцев не голосовать за Путина
Обновлено в 10:28
Происшествия
В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице
Обновлено в 08:18
Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
Футбол
Василий Кикнадзе: «Есть что обсудить с Геркусом по итогам аудита»
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе намерен встретиться со своим предшественником Ильей Геркусом, чтобы обсудить моменты, связанные с аудитом клуба.
Обновлено в 09:45
Общество
Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу
Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».
Обновлено в 00:55
Политика
В торговых переговорах США и КНР наметился прогресс
США и Китай в ходе торговых переговоров достигли прогресса при обсуждении текста соглашения, сообщает агентство «Синьхуа».
Обновлено в 11:04
Финансы
Уровень долговой нагрузки россиян приблизился к историческому пику
Долговая нагрузка россиян сегодня составляет 9,9%. Такой вывод,как сообщает агентство ТАСС, содержится в презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой.
Обновлено в 05:18
Хоккей
Авангард — Салават Юлаев 0:0 (1-й период)
В пятницу, 29 марта, «Салават Юлаев» начнет финальную серию Восточной конференции с клубом «Авангард».
Обновлено вчера в 17:56
Политика
«Нафтогаз» опять предрекает срыв запуска «Северного потока-2»
Коболев рассчитывает на то, что в случае срыва сроков строительства газопровода России придется заключить контракт о транзите газа по территории Украины.
Обновлено в 12:09
Происшествия
В самолете, летевшем из Екатеринбурга в Анталью, загорелось кресло
На борту самолета авиакомпании Red Wings, который выполнял рейс Екатеринбург-Анталья, загорелась обшивка кресла.
Обновлено в 00:43
Авто
Кроссовер Landwind с дизайном Hyundai Santa Fe появится до конца года
Вместе с анонсом новинки были опубликованы и официальные изображения, на которых можно заметить, что кроссовер имеет стилистику Hyundai Santa Fe 2019 модельного года, но при этом салон и корма автомобиля все-таки оригинальные.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле рассказала, кто унаследует ее роскошный особняк в Юрмале
Лайма Вайкуле дала эксклюзивное интервью Андрею Малахову и пригласила его съемочную группу в свой роскошный особняк в центре Юрмалы.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
Бывшая солистка группы Serebro Кищук выложила откровенное фото
25-летняя Екатерина Кищук в своем новом Instagram выложила фото, на котором она полностью обнажена.
Обновлено в 11:54