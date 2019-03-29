Футбол

Кикнадзе рассказал о задачах «Локомотива» на текущий сезонРИА Новости 09:10

Задача московского "Локомотива" на текущий сезон - попадание в пятерку сильнейших по итогам чемпионата России по футболу, заявил генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.
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Кикнадзе: не могу сказать, что у меня есть резкое неприятие по теме лимита

Чемпионат10:15

Кикнадзе назвал задачи «Локомотива» на сезон

Vprognoze.ru11:51

Кикнадзе рассказал о своих трех задачах на посту гендиректора «Локомотива»

Sport24.ru09:12

Кикнадзе: перед ФК «Локомотив» стоит задача каждый год участвовать в еврокубках

ТАСС09:05

«Юрий Семин никогда не покинет клуб». Первое интервью Василия Кикнадзе во главе «Локомотива»

Телеканал 360°09:00

Василий Кикнадзе: «Задача „Локомотива“ на сезон - быть в пятерке»

Спорт-Экспресс09:31

Кикнадзе рассказал о задачах «Локомотива» на текущий сезон

РИА Новости09:10
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:27, Ашберн
Политика

Медведчук допустил новый майдан после выборов на Украине

Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук не исключил, что в стране может случиться новый майдан по итогам президентских выборов, которые должны состояться 31 марта.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие

Российский самолет пролетел над военными базами США

В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.
Обновлено в 08:38
Политика

Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Происшествия

WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии

Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская показала короткую стрижку

Обновлено в 11:44
Гаджеты

В сети появились чертежи iPhone нового поколения

В интернете появились первые чертежи корпуса нового iPhone с тройным модулем основной камеры, пишет Slashleaks.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено в 10:06
Армия и оружие

США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B

ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.
Обновлено в 00:22
Политика

Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Президент Владимир Путин наградил спикера верхней палаты парламента Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:49
Финансы

ЦБ снизил оценку оттока капитала из России в 2018 году до $63,3 млрд

В январе ЦБ оценивал чистый отток капитала из России в $67,5 млрд.
Обновлено в 10:25
Политика

Помпео уведомил Лаврова о второй волне санкций по делу Скрипалей

Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что госсекретарь США Майкл Помпео уведомил главу МИД РФ Сергея Лаврова о намерении применить «вторую волну» антироссийских санкций по делу Скрипалей.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море

«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Футбол

Вратарь «Арсенала» Левашов получил травму в матче с «Крыльями Советов»

Вратарь тульского "Арсенала" Михаил Левашов получил травму и не смог продолжить матч 21-го тура чемпионата России по футболу против самарских "Крыльев Советов".
Обновлено в 12:12
Происшествия

Сбежавший из части в Тверской области военнослужащий найден мёртвым

Обновлено в 07:16
Автоспорт

Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике

В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
Обновлено в 08:55
Экономика

«Русал» запустил первую серию Богучанского алюминиевого завода

Обновлено в 05:30
Политика

Порошенко призвал украинцев не голосовать за Путина

Обновлено в 10:28
Происшествия

В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице

Обновлено в 08:18
Экономика

С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО

С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
Футбол

Василий Кикнадзе: «Есть что обсудить с Геркусом по итогам аудита»

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе намерен встретиться со своим предшественником Ильей Геркусом, чтобы обсудить моменты, связанные с аудитом клуба.
Обновлено в 09:45
Общество

Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу

Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».
Обновлено в 00:55
Политика

В торговых переговорах США и КНР наметился прогресс

США и Китай в ходе торговых переговоров достигли прогресса при обсуждении текста соглашения, сообщает агентство «Синьхуа».
Обновлено в 11:04
Финансы

Уровень долговой нагрузки россиян приблизился к историческому пику

Долговая нагрузка россиян сегодня составляет 9,9%. Такой вывод,как сообщает агентство ТАСС, содержится в презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой.
Обновлено в 05:18
Хоккей

Авангард — Салават Юлаев 0:0 (1-й период)

В пятницу, 29 марта, «Салават Юлаев» начнет финальную серию Восточной конференции с клубом «Авангард».
Обновлено вчера в 17:56
Политика

«Нафтогаз» опять предрекает срыв запуска «Северного потока-2»

Коболев рассчитывает на то, что в случае срыва сроков строительства газопровода России придется заключить контракт о транзите газа по территории Украины.
Обновлено в 12:09
Происшествия

В самолете, летевшем из Екатеринбурга в Анталью, загорелось кресло

На борту самолета авиакомпании Red Wings, который выполнял рейс Екатеринбург-Анталья, загорелась обшивка кресла.
Обновлено в 00:43
Авто

Кроссовер Landwind с дизайном Hyundai Santa Fe появится до конца года

Вместе с анонсом новинки были опубликованы и официальные изображения, на которых можно заметить, что кроссовер имеет стилистику Hyundai Santa Fe 2019 модельного года, но при этом салон и корма автомобиля все-таки оригинальные.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле рассказала, кто унаследует ее роскошный особняк в Юрмале

Лайма Вайкуле дала эксклюзивное интервью Андрею Малахову и пригласила его съемочную группу в свой роскошный особняк в центре Юрмалы.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес

Бывшая солистка группы Serebro Кищук выложила откровенное фото

25-летняя Екатерина Кищук в своем новом Instagram выложила фото, на котором она полностью обнажена.
Обновлено в 11:54
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Василий Кикнадзе
Российский журналист
Российский журналист и медиаменеджер, телеведущий, спортивный комментатор. С 29 декабря 2018 года - генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив». Сын известного спортивного журналиста Александра Васильевича Кикнадзе.
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Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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