Футбол
Кикнадзе рассказал о задачах «Локомотива» на текущий сезонРИА Новости 09:10
Задача московского "Локомотива" на текущий сезон - попадание в пятерку сильнейших по итогам чемпионата России по футболу, заявил генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.
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Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B
ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.
Обновлено в 00:22
Общество
Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве
В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.
Обновлено в 07:25
Общество
В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе
В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Политика
Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского
Обновлено в 13:24
Политика
Медведев призвал различать критику и оскорбление власти
Критика власти в интернете не должна иметь последствий, но если целью сообщений является лишь прямое оскорбление, то основание для применения закона есть, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей в соцсети "Вконтакте".
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Британские истребители поднимались на перехват российских Ту-95
Истребители ВВС Великобритании «Торнадо» были подняты по тревоге для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-95 над Северным морем в пятницу, 29 марта.
Обновлено в 13:36
Финансы
Долги россиян приблизились к историческому рекорду
Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.
Обновлено в 11:10
Энергетика
«Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей»
"Газпром" и "Русгаздобыча" официально объявили о своем решении строить комплекс по переработке этансодержащего газа и по производству сжиженного природного газа (СПГ) в районе города Усть-Луга в Ленинградской области.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Лидера группировки националистов «Шульц-88» освободили от наказания
В Санкт-Петербурге лидера радикальной группировки националистов «Шульц-88» Дмитрия Боброва освободили от наказания за возбуждение ненависти либо вражды.
Обновлено в 11:47
Футбол
Месси не включил Роналду в свой список лучших игроков мира
"Лучшими футболистами мира являются Килиан Мбаппе, Неймар, Эден Азар, Луис Суарес и Серхио Агуэро", - приводят испанские СМИ слова Месси, который также не стал называть и себя.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
Минобороны показало галлюциногенный щит
Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.
Обновлено в 10:45
Политика
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе, если власти соседнего государства не остановят нелегальную иммиграцию.
Обновлено в 12:34
Политика
Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес
Светлана Лобода заработала на корпоративе в США 400 тысяч евро
Украинская певица Светлана Лобода во время своего пребывания в США согласилась выступить на корпоративе, благодаря чему заработала 400 тысяч евро.
Обновлено в 10:41
Космос
В России начали разрабатывать космическую стиральную машину
Обновлено в 05:42
Политика
Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»
Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено 27 марта в 15:20
Политика
Посредник по Карабаху назвал встречу Пашиняна и Алиева эффективной
Французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Стефан Висконти назвал состоявшуюся в пятницу в Вене встречу премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева насыщенной и эффективной, передает Sputnik.
Обновлено в 12:15
Футбол
Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию
Обновлено в 13:20
Хоккей
Авангард — Салават Юлаев 2:2 (2-й перерыв)
В пятницу, 29 марта, «Салават Юлаев» начнет финальную серию Восточной конференции с клубом «Авангард».
Обновлено вчера в 17:56
Политика
Эксперт назвал «вендеттой» подготовку санкций США по делу Скрипалей
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США подготовили новый пакет санкций против России в связи с инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 12:39
Политика
«Нафтогаз» рассматривает план Б на случай приостановки транзита газа
В «Нафтогазе» обсуждают возможность полного прекращения транзита российского газа через Украину и готовят меры, которые призваны обеспечить энергетическую безопасность страны.
Обновлено в 10:05
Футбол
«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 13:37
Космос
НАСА испытало первый марсианский вертолет
Представители Лаборатории реактивного движения НАСА провели первые испытания марсианского дрона-вертолета Mars Helicopter.
Обновлено в 13:14
Футбол
На реконструкцию поля стадиона в Калининграде выделено 40 млн рублей
Стадион «Калининград», построенный для проведения матчей ЧМ-2018, получит дополнительное финансирование на реконструкцию.
Обновлено в 12:59
Общество
Ксения Собчак предложила свою программу перемен для Санкт-Петербурга
Первым делом Собчак предлагает поменять команду и стиль власти.
Обновлено в 07:59
Космос
Президент РАН рассказал, почему необходимо исследовать Луну
Президент Российской академии наук Александр Сергеев рассказал, почему необходимо проводить исследования Луны.
Обновлено вчера в 21:54
Авто
В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»
«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено в 08:45
Экономика
Россияне стали экономить на еде и развлечениях
Потребители в России сокращают повседневные расходы Данные агентства Initiative свидетельствуют о том, что к концу прошлого года россияне стали стараться экономить на повседневных тратах, пишет Коммерсант.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту смерти военнослужащего под Тверью
Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства по факту смерти военнослужащего по контракту в Ржеве Тверской области возбудили следственные органы, сообщила 29 марта пресс-служба Главного военного следственного управления.
Обновлено в 08:50