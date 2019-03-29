Футбол

Кикнадзе рассказал о задачах «Локомотива» на текущий сезонРИА Новости 09:10

Задача московского "Локомотива" на текущий сезон - попадание в пятерку сильнейших по итогам чемпионата России по футболу, заявил генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.
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Кикнадзе рассказал о своих трех задачах на посту гендиректора «Локомотива»

Sport24.ru09:12

Кикнадзе: не могу сказать, что у меня есть резкое неприятие по теме лимита

Чемпионат10:15

Василий Кикнадзе: «Задача „Локомотива“ на сезон - быть в пятерке»

Спорт-Экспресс09:31

Кикнадзе о тренере «Локомотива», работе с молодёжью и реконструкции арены

RT на русском12:39

Кикнадзе: перед ФК «Локомотив» стоит задача каждый год участвовать в еврокубках

ТАСС09:05

«Юрий Семин никогда не покинет клуб». Первое интервью Василия Кикнадзе во главе «Локомотива»

Телеканал 360°09:00

Кикнадзе рассказал о задачах «Локомотива» на текущий сезон

РИА Новости09:10
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:02, Ашберн
Армия и оружие

США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B

ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.
Обновлено в 00:22
Общество

Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве

В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.
Обновлено в 07:25
Общество

В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе

В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Политика

Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского

Обновлено в 13:24
Политика

Медведев призвал различать критику и оскорбление власти

Критика власти в интернете не должна иметь последствий, но если целью сообщений является лишь прямое оскорбление, то основание для применения закона есть, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей в соцсети "Вконтакте".
Обновлено в 08:49
Армия и оружие

Британские истребители поднимались на перехват российских Ту-95

Истребители ВВС Великобритании «Торнадо» были подняты по тревоге для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-95 над Северным морем в пятницу, 29 марта.
Обновлено в 13:36
Финансы

Долги россиян приблизились к историческому рекорду

Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.
Обновлено в 11:10
Энергетика

«Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей»

"Газпром" и "Русгаздобыча" официально объявили о своем решении строить комплекс по переработке этансодержащего газа и по производству сжиженного природного газа (СПГ) в районе города Усть-Луга в Ленинградской области.
Обновлено в 12:57
Происшествия

Лидера группировки националистов «Шульц-88» освободили от наказания

В Санкт-Петербурге лидера радикальной группировки националистов «Шульц-88» Дмитрия Боброва освободили от наказания за возбуждение ненависти либо вражды.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес

Николас Кейдж подал на развод через четыре дня после свадьбы

Обновлено в 03:19
Футбол

Месси не включил Роналду в свой список лучших игроков мира

"Лучшими футболистами мира являются Килиан Мбаппе, Неймар, Эден Азар, Луис Суарес и Серхио Агуэро", - приводят испанские СМИ слова Месси, который также не стал называть и себя.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие

Минобороны показало галлюциногенный щит

Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.
Обновлено в 10:45
Политика

Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе, если власти соседнего государства не остановят нелегальную иммиграцию.
Обновлено в 12:34
Политика

Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес

Светлана Лобода заработала на корпоративе в США 400 тысяч евро

Украинская певица Светлана Лобода во время своего пребывания в США согласилась выступить на корпоративе, благодаря чему заработала 400 тысяч евро.
Обновлено в 10:41
Космос

В России начали разрабатывать космическую стиральную машину

Обновлено в 05:42
Политика

Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»

Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено 27 марта в 15:20
Политика

Посредник по Карабаху назвал встречу Пашиняна и Алиева эффективной

Французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Стефан Висконти назвал состоявшуюся в пятницу в Вене встречу премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева насыщенной и эффективной, передает Sputnik.
Обновлено в 12:15
Футбол

Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию

Обновлено в 13:20
Хоккей

Авангард — Салават Юлаев 2:2 (2-й перерыв)

В пятницу, 29 марта, «Салават Юлаев» начнет финальную серию Восточной конференции с клубом «Авангард».
Обновлено вчера в 17:56
Политика

Эксперт назвал «вендеттой» подготовку санкций США по делу Скрипалей

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США подготовили новый пакет санкций против России в связи с инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 12:39
Политика

«Нафтогаз» рассматривает план Б на случай приостановки транзита газа

В «Нафтогазе» обсуждают возможность полного прекращения транзита российского газа через Украину и готовят меры, которые призваны обеспечить энергетическую безопасность страны.
Обновлено в 10:05
Футбол

«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 13:37
Космос

НАСА испытало первый марсианский вертолет

Представители Лаборатории реактивного движения НАСА провели первые испытания марсианского дрона-вертолета Mars Helicopter.
Обновлено в 13:14
Футбол

На реконструкцию поля стадиона в Калининграде выделено 40 млн рублей

Стадион «Калининград», построенный для проведения матчей ЧМ-2018, получит дополнительное финансирование на реконструкцию.
Обновлено в 12:59
Общество

Ксения Собчак предложила свою программу перемен для Санкт-Петербурга

Первым делом Собчак предлагает поменять команду и стиль власти.
Обновлено в 07:59
Космос

Президент РАН рассказал, почему необходимо исследовать Луну

Президент Российской академии наук Александр Сергеев рассказал, почему необходимо проводить исследования Луны.
Обновлено вчера в 21:54
Авто

В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»

«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено в 08:45
Экономика

Россияне стали экономить на еде и развлечениях

Потребители в России сокращают повседневные расходы Данные агентства Initiative свидетельствуют о том, что к концу прошлого года россияне стали стараться экономить на повседневных тратах, пишет Коммерсант.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту смерти военнослужащего под Тверью

Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства по факту смерти военнослужащего по контракту в Ржеве Тверской области возбудили следственные органы, сообщила 29 марта пресс-служба Главного военного следственного управления.
Обновлено в 08:50
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Василий Кикнадзе
Российский журналист
Российский журналист и медиаменеджер, телеведущий, спортивный комментатор. С 29 декабря 2018 года - генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив». Сын известного спортивного журналиста Александра Васильевича Кикнадзе.
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Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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