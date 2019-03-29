Кикнадзе рассказал о задачах «Локомотива» на текущий сезонРИА Новости 09:10

Задача московского "Локомотива" на текущий сезон - попадание в пятерку сильнейших по итогам чемпионата России по футболу, заявил генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.

Кикнадзе рассказал о задачах «Локомотива» на текущий сезон

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