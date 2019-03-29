Футбол

Кикнадзе: задача «Локомотива» — ежегодно участвовать в еврокубкахРИА Новости 09:04

Одной из задач московского "Локомотива" на ближайшие пять лет является ежегодное участие футбольного клуба в еврокубках, заявил генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.
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Василий Кикнадзе
Российский журналист
Российский журналист и медиаменеджер, телеведущий, спортивный комментатор. С 29 декабря 2018 года - генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив». Сын известного спортивного журналиста Александра Васильевича Кикнадзе.
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Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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