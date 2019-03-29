Футбол
Кикнадзе: задача «Локомотива» — ежегодно участвовать в еврокубкахРИА Новости 09:04
Одной из задач московского "Локомотива" на ближайшие пять лет является ежегодное участие футбольного клуба в еврокубках, заявил генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.
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Любовница Александра Головина выиграла суд у Настасьи Самбурской
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Экономика
ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено в 09:56
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Президент РФ Владимир Путин и постоянные члены Совбеза страны выразили обеспокоенность в связи с заявлениями ряда стран о намерении продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.
Обновлено в 06:30
Общество
Медведев рассказал, что ежедневно отжимается около 50 раз
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что занимается различными видами физической нагрузки и отжимается каждый день около 50 раз.
Обновлено в 09:33
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
Наука
Найден эффективный способ защиты человека от укусов комаров
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Шоу-бизнес
Лолита объяснила отказ платить за услуги ЖКХ
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Армия и оружие
Российские истребители пять раз за неделю поднимались на перехват
Истребители из состава дежурных по ПВО сил пять раз за неделю поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов у границ РФ.
Обновлено вчера в 20:30
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Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Обновлено вчера в 21:16
Спорт
Алина Загитова перед чемпионатом России получила сильный ожог ноги
Алина Загитова в декабре 2018 года получила сильный ожог правой ноги перед выступлением на чемпионате России в Саранске, сообщает фан-страница фигуристки Team Zagitova.
Обновлено в 06:59
Политика
Медведев признал проблему гендерной дискриминации в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что проблема гендерной дискриминации в РФ стоит более остро, чем в ряде других стран, и призвал решать этот вопрос.
Обновлено в 09:53
Происшествия
В Петербурге освободили лидера националистических группировок
Осужденный за экстремизм Дмитрий Бобров по кличке "Шульц" освобожден из исправительной колонии по решению Невского районного суда Санкт-Петербурга.
Обновлено в 10:35
Культура
Пореченков стал народным артистом России
Обновлено в 09:49
Общество
Как российская модель заразилась бактериальным менингитом в Шанхае
Российская модель из Ростова-на-Дону поступила в одну из больниц Шанхая в тяжелом состоянии: 21-летней Алисе Митровой несвоевременно диагностировали бактериальный менингит.
Обновлено в 10:02
Происшествия
В Швеции освободили подозреваемого в шпионаже в пользу России
Прокуратура Швеции освободила подозреваемого в незаконной разведдеятельности, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных
США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
Технологии
Медведев поддержал идею Mail.ru Group разработать платформу для школ
Вице-президент Mail.ru Group Владимир Габриелян на встрече с премьером Дмитрием Медведевым заявил о необходимости создания единой образовательной платформы на уровне всей страны и попросил поддержки правительства.
Обновлено в 07:25
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В Приангарье зафиксировали первые укусы клещей
С начала 2019 года в Иркутской области зафиксировали 19 обращений из-за укусов клещей.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
Генштаб объявил план весеннего призыва
«В соответствии с указом президента Российской Федерации призыву на военную службу подлежат 135 тыс. человек», — цитирует Бурдинского РИА Новости.
Обновлено в 09:29
Футбол
Защитник «Барселоны» шуткой про «Реал» ответил на вопрос о сексе
Защитник футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике принял участие в юмористическом шоу La Resistencia, где ответил на вопросы о сексе и деньгах.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях
Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.
Обновлено в 07:10
Экономика
Годовая выручка «Россетей» впервые в истории превысила триллион рублей
Объём выручки предприятий группы «Россети» по итогам работы в 2018 году составил 1021,6 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО).
Обновлено в 06:31
Авто
Новый кроссовер Renault сфотографировали на улицах Москвы
Кросс-купе Renault Arkana, продажи которого в России должны стартовать в конце весны - начале лета, был сфотографирован во время дорожных испытаний в столице.
Обновлено в 04:12