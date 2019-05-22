Футбол
Кикнадзе: обвинения ФК «Локомотив» в работе с судьями являются настоящей травлейТАСС 15:55
После воскресной встречи 29-го тура Российской премьер-лиги между "Локомотивом" и "Уралом" (2:2) бывший арбитр Сергей Хусаинов заявил изданию "Спорт день за днем", что столичный клуб ведет работу с судьями.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 19:35, Ашберн
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Политика
Зеленский обвинил Раду в попытке продлить свою политическую жизнь
«Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь», — написал Зеленский в своем аккаунте в Facebook, отметив, что Рада «провалила» законопроект об изменении избирательного законодательства.
Обновлено в 13:31
Общество
В России подготовили правила выявления и сопровождения развития талантов
Министерство просвещения РФ подготовило проект постановления правительства, утверждающий новые правила выявления, сопровождения и мониторинга развития талантливых детей и молодежи, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 16:01
Кино
Дэниел Крэйг готовится к операции после травмы на съемках бондианы
Уточняется, что актер, исполняющий роль агента 007 Джеймса Бонда, получил травму лодыжки во время съемок на Ямайке.
Обновлено в 19:14
Армия и оружие
МИД РФ заявил, что США обвинили Россию в ударах по объектам в Идлибе
Американские власти инициировали кампанию по обвинению России в ударах по гражданским объектам в провинции Идлиб.
Обновлено в 19:01
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии
В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне.
Обновлено в 06:47
Общество
Цифровые услуги от «Ростелекома» помогают бизнесу экономить
Когда-то компания "Ростелеком" воспринималась исключительно как поставщик услуг телефонии и Интернета.
Обновлено в 18:52
Шоу-бизнес
Екатерина Климова и Игорь Петренко вышли в свет вместе
У входа к «Ломоносовской школе» расстелили красную ковровую дорожку, на которую Климова ступила в компании Петренко и Корнея.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Минторг США внёс Венесуэлу в группу представляющих опасность стран
Минторг США внёс Венесуэлу в группу стран, импорт американской продукции в которые представляет угрозу для национальной безопасности страны.
Обновлено в 16:59
Здоровье
Пищевые привычки, переизбыток солнца и другие причины появления прыщей после 30 лет
О 5 основных причинах, вызывающих акне после 30, Passion.ru рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии НГМУ Татьяна Решетникова.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Травмированного Купера застукали вместе с Шейк
Брэдли Купер сфотографировался со своей фанаткой, которая заявила, что она видела актера вместе с моделью Ириной Шейк и их ребенком.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
В тяжелом состоянии госпитализировали Вилли Токарева
После обследования певца оставили в больнице. В ней состояние звезды шансона ухудшилось, после чего Токарева перевели в реанимацию.
Обновлено в 05:39
Авто
Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%
В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Политика
В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству Гиви
Первый приговор вынесен в Донецкой народной республике (ДНР) одному из причастных к убийству командира батальона "Сомали" Михаила Толстых.
Обновлено в 12:43
Политика
Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел
Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие
США направили Турции ультиматум в связи с покупкой С-400
Власти США направили Турции ультиматум, в котором потребовали в течение двух недель отказаться от приобретения российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Шоу-бизнес
Первая леди Украины: 20 фотографий из удаленного Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская удалила прежнюю страницу в социальных сетях после того, как ее муж стал президентом Украины.
Обновлено в 14:00
Политика
В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой, на которой нет СССР
Американская частная компания Bradford Exchange, специализирующаяся на изготовлении сувенирной продукции, выпустила юбилейную монету с союзниками к 75-летию с момента окончания Второй мировой войны, на которой отсутствует СССР.
Обновлено в 17:34
Финансы
Набиуллина опровергла подозрения США в манипулировании валютным курсом
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у Министерства финансов США нет оснований для обвинения России в манипулировании валютным курсом рубля.
Обновлено в 19:23
Энергетика
В России независимые АЗС предупредили о росте цен на бензин
В России независимые автозаправочные станции предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о возможном резком росте цен на бензин.
Обновлено в 18:31
Хоккей
Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ по хоккею
Сборная России по хоккею стала первой в группе В на чемпионате мира и в четвертьфинале турнира сыграет с США.
Обновлено вчера в 16:47
Энергетика
Цены на нефть стабилизировались
Торги по нефти 21 мая завершились практически без изменения. Цена на нефть стабилизировалась на уровне $71,95 за баррель.
Обновлено в 00:14
Политика
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:40
Гаджеты
Windows 10 May 2019 Update стала доступна для установки
В новой версии внесли большое количество дополнении, но обычные пользователи операционной системы в первую очередь заметят новую светлую тему Windows 10, изменения в Проводнике и уведомлениях.
Обновлено вчера в 17:11
Игры
Вся мерзость прогнившего города в новом трейлере The Sinking City
Трейлер Rotten Reality, «Прогнившая реальность», посвящён самым таинственным, пугающим, а порой откровенно омерзительным чертам уходящего под воду города.
Обновлено в 17:23
Футбол
Тульский «Арсенал» впервые сыграет в Лиге Европы
Тульский «Арсенал» примет участие в квалификации Лиги Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 13:56
Общество
Росконтроль проверил качество конфет «Коровка»
Обновлено в 13:15