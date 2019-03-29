Футбол

Кикнадзе: не вижу предпосылок для обсуждения позиции СеминаРИА Новости 09:06

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил журналистам, что на данный момент не видит предпосылок для обсуждения позиции главного тренера футбольного клуба Юрия Семина.
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Василий Кикнадзе — о тренерской работе Семина: «Он — отличный мотиватор. В свои 72 такой же пламенный боец, как и 15 лет назад»

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Кикнадзе: «Семин не покинет „Локомотив“ даже после ухода с поста главного тренера»

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Медведев допустил появление министров с искусственным интеллектом

В будущем российскими ведомствами могут начать управлять министры с искусственным интеллектом.
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Двое участников конфликта у ТЦ «Гагаринский» в Москве задержаны

Двое участников конфликта рядом со станцией Московского центрального кольца (МЦК) и торгово-развлекательным центром "Гагаринский" задержаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
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Все участники группы Her’s погибли в автокатастрофе

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Hino в апреле начнет строительство завода в Подмосковье

Напомним, в октябре 2017 года японская компания Hino и правительство Московской области заключили соглашение о строительстве в регионе нового завода по производству грузовых автомобилей.
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После ДТП на Можайском шоссе в Москве уволили полицейского

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Трехкратный чемпион мира и бывший тренер женской сборной России по биатлону Павел Ростовцев подвел итоги международного сезона для российской команды.
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Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

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В Петербурге могут переименовать станцию метро

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Спорт

Чен вошёл в состав сборной США на командный ЧМ по фигурному катанию

Стал известен состав сборной США на командный чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдёт в Фукуоке (Япония) с 11 по 14 апреля, сообщает AP.
Обновлено в 05:57
Спорт

Доходы Союза биатлонистов России в 2019 году составят 128 млн рублей

Союз биатлонистов России (СБР) обнародовал бюджет на 2019 год, его доходная часть составит 128,05 млн рублей.
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В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график

Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
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Энергетика

Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО в 2018 г выросла в 1,7 раза

Чистая прибыль группы "Татнефть" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2018 году выросла в 1,7 раза по сравнению с показателем за 2017 год и составила 211,812 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
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Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» России

Вице-премьер и раньше говорил, что новые налоговые и регуляторные инициативы, которые вводятся по отношению к бизнесу, должны включать в себя переходный период и вступать в силу с определенной отсрочкой.
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Армия и оружие

Генштаб объявил план весеннего призыва

«В соответствии с указом президента Российской Федерации призыву на военную службу подлежат 135 тыс. человек», — цитирует Бурдинского РИА Новости.
Обновлено в 09:29
Общество

Часть пациентов психоневрологических интернатов отправят по домам

Во всех психоневрологических интернатах России будут проведены индивидуальные обследования пациентов с участием врачей-психиатров, социальных работников и органов исполнительной власти, сказала зампредседателя правительства Татьяна Голикова.
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Невестку Юрия Дудя приговорили к штрафу за побои

Лефортовский суд Москвы назначил 5 тысяч рублей штрафа Юлии Дудь, признав ее виновной в побоях, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
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Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
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Депутаты палаты общин в третий раз отвергли соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Против проголосовали 344 депутатов, за — 286.
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Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что у него нет точной информации по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, но выразил уверенность, что оно связано с конфликтом акционеров.
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Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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Василий Кикнадзе
Российский журналист
Российский журналист и медиаменеджер, телеведущий, спортивный комментатор. С 29 декабря 2018 года - генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив». Сын известного спортивного журналиста Александра Васильевича Кикнадзе.
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