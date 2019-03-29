Футбол
Кикнадзе: не вижу предпосылок для обсуждения позиции СеминаРИА Новости 09:06
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил журналистам, что на данный момент не видит предпосылок для обсуждения позиции главного тренера футбольного клуба Юрия Семина.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
Политика
Медведев допустил появление министров с искусственным интеллектом
В будущем российскими ведомствами могут начать управлять министры с искусственным интеллектом.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Каштанова впервые стала мамой
София Каштанова, сыгравшая роль девушки легкого поведения в комедийном сериале, родила первенца.
Обновлено в 09:11
Происшествия
В Татарстане восемь детей госпитализировали после посещения бассейна
В Татарстане восемь детей госпитализировали после занятий в бассейне из-за жалоб на кашель, затрудненное дыхание, тошноту и головокружение.
Обновлено в 10:27
Кино
HBO опубликовала трейлер сериала «Чернобыль»
Телесеть HBO показала трейлер мини-сериала "Чернобыль".
Обновлено в 02:18
Экономика
ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено в 09:56
Происшествия
СК начал проверку после возгорания на борту самолета Red Wings
Уральское следственное управление на транспорте СКР организовало проверку после возгорания кресла во время полета самолета, следовавшего из Екатеринбурга в турецкую Анталью.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Кети Топурия рассказала о причинах расставания с Гуфом
Еще в конце прошлого года стало известно о расставании певицы Кети Топурия и репера Гуфа.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
Двое участников конфликта у ТЦ «Гагаринский» в Москве задержаны
Двое участников конфликта рядом со станцией Московского центрального кольца (МЦК) и торгово-развлекательным центром "Гагаринский" задержаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Все участники группы Her’s погибли в автокатастрофе
Все участники британской группы Her's погибли в США. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте музыкального лейбла Heist Or Hit.
Обновлено в 07:54
Здоровье
В США впервые пересадили почку от ВИЧ-инфицированного донора
Врачи впервые пересадили орган от живого ВИЧ-инфицированного донора ВИЧ-инфицированному пациенту.
Обновлено в 07:37
Авто
Hino в апреле начнет строительство завода в Подмосковье
Напомним, в октябре 2017 года японская компания Hino и правительство Московской области заключили соглашение о строительстве в регионе нового завода по производству грузовых автомобилей.
Обновлено в 07:25
Спорт
Павел Ростовцев: «Спортсмены, которые готовились по планам Хованцева, абсолютно ничего не показали»
Трехкратный чемпион мира и бывший тренер женской сборной России по биатлону Павел Ростовцев подвел итоги международного сезона для российской команды.
Обновлено в 09:48
Футбол
В Петербурге могут переименовать станцию метро
Уже в этом году станция метро «Новокрестовская» может получить название «Зенитовская», сообщил на встрече с болельщиками президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев.
Обновлено в 05:02
Спорт
Чен вошёл в состав сборной США на командный ЧМ по фигурному катанию
Стал известен состав сборной США на командный чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдёт в Фукуоке (Япония) с 11 по 14 апреля, сообщает AP.
Обновлено в 05:57
Спорт
Доходы Союза биатлонистов России в 2019 году составят 128 млн рублей
Союз биатлонистов России (СБР) обнародовал бюджет на 2019 год, его доходная часть составит 128,05 млн рублей.
Обновлено в 04:13
Общество
В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график
Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Обновлено вчера в 21:16
Энергетика
Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО в 2018 г выросла в 1,7 раза
Чистая прибыль группы "Татнефть" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2018 году выросла в 1,7 раза по сравнению с показателем за 2017 год и составила 211,812 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
Обновлено в 04:47
Здоровье
В Депздраве назвали оптимальное время для занятий бегом
Главный специалист по спортивной медицине столичного депздрава Зураб Орджоникидзе дал несколько рекомендаций любителям бега.
Обновлено в 07:04
Экономика
Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» России
Вице-премьер и раньше говорил, что новые налоговые и регуляторные инициативы, которые вводятся по отношению к бизнесу, должны включать в себя переходный период и вступать в силу с определенной отсрочкой.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Генштаб объявил план весеннего призыва
«В соответствии с указом президента Российской Федерации призыву на военную службу подлежат 135 тыс. человек», — цитирует Бурдинского РИА Новости.
Обновлено в 09:29
Общество
Часть пациентов психоневрологических интернатов отправят по домам
Во всех психоневрологических интернатах России будут проведены индивидуальные обследования пациентов с участием врачей-психиатров, социальных работников и органов исполнительной власти, сказала зампредседателя правительства Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия
Невестку Юрия Дудя приговорили к штрафу за побои
Лефортовский суд Москвы назначил 5 тысяч рублей штрафа Юлии Дудь, признав ее виновной в побоях, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 09:35
Политика
Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании
Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Политика
Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕС по Brexit
Депутаты палаты общин в третий раз отвергли соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Против проголосовали 344 депутатов, за — 286.
Обновлено в 10:52
Экономика
Медведев уверен, что дело Калви связано с конфликтом акционеров
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что у него нет точной информации по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, но выразил уверенность, что оно связано с конфликтом акционеров.
Обновлено в 09:31