Футбол
Кикнадзе назначен на должность гендиректора «Локомотива»
Кикнадзе назначен на должность гендиректора «Локомотива»RT на русском06:29
«Совет директоров принял решение о том, что дальнейшее развитие клуба будет поручено новому генеральном директору — Василию Александровичу Кикнадзе, который с 2013 года является членом совета директоров», — говорится в сообщении.
RT на русском06:29
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