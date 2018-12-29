«Совет директоров принял решение о том, что дальнейшее развитие клуба будет поручено новому генеральном директору — Василию Александровичу Кикнадзе, который с 2013 года является членом совета директоров», — говорится в сообщении.

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