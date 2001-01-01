Футбол
Кикнадзе: изменения в ЛЧ уменьшат шансы участия российских клубовRT на русском 06:36
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе согласился с мнением представителя испанской футбольной Примеры Даниэля Серехидо, что Россия может не попасть в сетку нового формата Лиги чемпионов из-за низких коэффициентов в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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