Футбол

Кикнадзе: изменения в ЛЧ уменьшат шансы участия российских клубовRT на русском 06:36

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе согласился с мнением представителя испанской футбольной Примеры Даниэля Серехидо, что Россия может не попасть в сетку нового формата Лиги чемпионов из-за низких коэффициентов в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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Кикнадзе: изменения в ЛЧ уменьшат шансы участия российских клубов

RT на русском06:36

Кикнадзе — о возможных изменениях в Лиге чемпионов: это будет турнир для богатых

Чемпионат06:01
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:13, Ашберн
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Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Никулинский суд Москвы отправил корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова под домашний арест.
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Радио Ватикана начало вещать на латыни

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Дакота повторила платье Бузовой на премии МУЗ-ТВ

Что касается Ольги Бузовой, то на премию МУЗ-ТВ она приехала в образе восточной принцессы - в сопровождении верблюдов.
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Журналист уточнил, что задержали в день сдачи первого черновика расследования о похоронном бизнесе, доходы от которого идут высокопоставленным силовикам.
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Политика

МИД прокомментировал слушания по делу Украины против России в суде ООН

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На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпании

В рамках уголовного дела о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей, Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124−100 российской авиакомпании «Волга-Днепр».
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Подозреваемые в убийстве заступившегося за беременную борца задержаны

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Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
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Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено в 15:28
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Путин ломает голову, как отменить пенсионную реформу

В ряде СМИ появилась версия, согласно которой Кремль ищет варианты отменить или пенсионную реформу, не потеряв лицо.
Обновлено в 08:58
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Главред «Медузы» прокомментировал решение суда по делу Голунова

Обновлено в 16:35
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Врачи назвали главные ошибки, приводящие к ожирению

Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала, какие пищевые привычки чаще всего провоцируют ожирение.
Обновлено в 12:22
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено вчера в 03:45
Футбол

Сборная Турции обыграла Францию в матче отбора Евро-2020

Действующие чемпионы мира футболисты сборной Франции уступили на выезде команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 16:47
Армия и оружие

ВСУ убивают жителей Донбасса, признала пресс-секретарь Зеленского

Обновлено в 15:37
Футбол

Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0

Обновлено в 14:46
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В Лондоне второй раз в этом году отметят день рождения королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено вчера в 23:21
Футбол

Реформа Лиги чемпионов может исключить Россию из Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов хотят сделать 4 группы по 8 команд, чтобы проводить по 14 матчей, а не шесть, как сейчас.
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Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".
Обновлено в 12:52
Футбол

Евро-2020. Футболисты Бельгии обыграли соперников из Казахстана

Матчем в Брюсселе продолжился отборочный турнир к футбольному чемпионату Европы 2020 года в группе "I", где выступает и сборная России.
Обновлено в 16:59
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Актер Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь.
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Обновлено в 08:41
Автоспорт

Гонщик Ferrari Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады

В квалификации победу праздновал немецкий пилот команды Ferrari, экс-чемпион мира Себастьян Феттель.
Обновлено в 16:15
Спорт

Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время турне в Японии

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Общество

Опубликованы первые результаты ЕГЭ

Рособрнадзор опубликовал первые результаты единых гоэкзаменов (ЕГЭ).
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Китайская копия Chevrolet Silverado оценена в 1,1 млн рублей

Стоимость пикапа Huanghai N7 в Китае стартует с отметки 117 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,1 млн. рублей по актуальному курсу.
Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие

«Чертило опущенный»: Комбат «Донбасса» поглумился над потерями «Азова», нацисты грозят ему «спросить за базар»

«Откровения» комбата вызвали резкую реакцию боевиков «Азова».
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Анастасия Решетова родит ребенка от Тимати осенью

Анастасия Решетова пообещала поклонникам, что расскажет больше подробностей, в том числе о том, как начиналась беременность и как она протекает.
Обновлено в 11:14
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Секс и переход к размножению половым путём стали защитой от рака

Обновлено вчера в 10:15
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