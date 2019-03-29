Футбол
Кикнадзе исключил возвращение Глушакова в «Локомотив»Спорт-Экспресс 09:42
Гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе исключил вероятность возвращения Дениса Глушакова в клуб. Футболист защищал цвета железнодорожников с 2005 по 2013 год (с перерывами), был капитаном команды, а с 2013 года выступает в "Спартаке".
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Экономика
«Транснефть» в 2018 году увеличила чистую прибыль на 17,5%
Прибыль группы «Транснефть» в 2018 году составила 225,4 млрд рублей по международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 07:00
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Коломойский назвал организатора провокации в Черном море
Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский заявил, что произошедший в ноябре прошлого года инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМСУ был провокацией президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 02:57
Экономика
ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации
В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Культура
Михаил Пореченков стал народным артистом РФ
Актёру Михаилу Пореченкову присвоено звание народного артиста РФ. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.
Обновлено в 10:30
Общество
Медведев поручил обдумать упрощение режима самозанятых для таксистов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову проработать вопрос о том, чтобы самозанятые таксисты смогли получать разрешения на автомобили без открытия ИП.
Обновлено в 11:56
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На космодром Восточный прилетит «Юрий Гагарин»
Передача самолета состоится на аэродроме Чкаловский Минобороны РФ.
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Наука
Переход на жидкую пищу поможет диабетикам в борьбе с лишним весом
Переход на жидкую пищу поможет больным диабетом в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты канадского университета Торонто.
Обновлено в 09:16
Авто
В Москве и Питере продается 45% всех премиальных машин в РФ
Лучшим среди провинциальных городов стал Екатеринбург, в котором было куплено 2,7 тыс. премиальных машин.
Обновлено вчера в 10:58
Армия и оружие
МИД Турции: США не имеют плана вывода войск из Сирии
Ранее СМИ сообщили, что власти США могут оставить в Сирии около 1 тыс. военных.
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Финансы
Уровень долговой нагрузки россиян приблизился к историческому пику
Долговая нагрузка россиян сегодня составляет 9,9%. Такой вывод,как сообщает агентство ТАСС, содержится в презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой.
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Игры
Дмитрий Медведев раскритиковал зарубежных авторов исторических игр
Премьер России Дмитрий Медведев побывал в офисе компании Mail.ru, где, в частности, раскритиковал компьютерные игры исторической тематики, созданные в других странах.
Обновлено в 09:24
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Медведев пообещал не регулировать интернет по китайской модели
В России не будет регулирования интернета, как в Китае, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:03
Политика
США подготовили новые санкции против России
Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 11:05
Футбол
Месси скучает по противостоянию с Роналду
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что ему не хватает противостояния против нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, выступавшего за мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:17
Происшествия
В Татарстане СК завел дело после массового отравления детей в бассейне
Следствие завело дело по факту отравления восьми детей после посещения бассейна в Татарстане, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
Обновлено в 11:27
Кино
Во Франции умерла режиссер Аньес Варда
Автору "Последнее танго в Париже" было 90 лет. Во Франции на 91-ом году жизни скончалась кинорежиссер Аньес Варда.
Обновлено в 09:03
Политика
Трамп пригрозил закрыть на следующей неделе границу с Мексикой
"Если Мексика немедленно не остановит всю незаконную иммиграцию, направляющуюся в Соединенные Штаты через нашу южную границу, я закрою границу или значительные участки границы на следующей неделе", - написал Трамп.
Обновлено в 12:07
Культура
Беглов поручил разработать концепцию развития культуры Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов предложил разработать для Петербурга концепцию развития культуры.
Обновлено в 10:44
Авто
Новый кроссовер Renault сфотографировали на улицах Москвы
Кросс-купе Renault Arkana, продажи которого в России должны стартовать в конце весны - начале лета, был сфотографирован во время дорожных испытаний в столице.
Обновлено в 04:12
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено вчера в 08:10
Происшествия
Защита обжаловала домашний арест экс-губернатора Ишаева
Адвокат подал апелляционную жалобу на домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств компании "Роснефть".
Обновлено в 10:14
Здоровье
В Амурской области рассказали об излечении детей, зараженных гепатитом С в больнице
В конце 2018 года в Амурской области стало известно о заражении более 20 онкобольных детей гепатитом C. Все они в разное время лечились в гематологическом отделении областной детской больницы.
Обновлено в 10:58
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Кети Топурия рассказала о причинах расставания с Гуфом
Еще в конце прошлого года стало известно о расставании певицы Кети Топурия и репера Гуфа.
Обновлено вчера в 14:56
Футбол
Сергей Семак: «Любой тренер с опаской ждет матчей после сборных»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры с «Оренбургом», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
Обновлено в 05:43
Авто
Hino в апреле начнет строительство завода в Подмосковье
Напомним, в октябре 2017 года японская компания Hino и правительство Московской области заключили соглашение о строительстве в регионе нового завода по производству грузовых автомобилей.
Обновлено в 07:25