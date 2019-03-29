Футбол

Кикнадзе исключил возвращение Глушакова в «Локомотив»Спорт-Экспресс 09:42

Гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе исключил вероятность возвращения Дениса Глушакова в клуб. Футболист защищал цвета железнодорожников с 2005 по 2013 год (с перерывами), был капитаном команды, а с 2013 года выступает в "Спартаке".
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Гендиректор «Локомотива» оценил шансы возвращения Глушакова

Газета.Ru10:26

«Спартак» избавляется от дорого игрока, но это не Глушаков. Кикнадзе заговорил. СКА прибили судьи

Спорт-Экспресс11:00

Кикнадзе объяснил, почему возвращение Глушакова в «Локомотив» невозможно

Sport24.ru09:09

Василий Кикнадзе — о братьях Миранчуках: «Не различаю их. Они меня вечно разыгрывают»

Матч ТВ09:41

Гендиректор «Локомотива» объяснил, почему клуб не станет покупать Глушакова

Чемпионат09:27

«Локомотив» не рассматривает вариант с трансфером Глушакова

Советский спорт09:52

Кикнадзе: Глушаков «Локомотиву» не интересен

РИА Новости09:02
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:27, Ашберн
Экономика

«Транснефть» в 2018 году увеличила чистую прибыль на 17,5%

Прибыль группы «Транснефть» в 2018 году составила 225,4 млрд рублей по международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 07:00
Политика

Коломойский назвал организатора провокации в Черном море

Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский заявил, что произошедший в ноябре прошлого года инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМСУ был провокацией президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие

Британские истребители поднялись на перехват российских Ту-95

Обновлено в 11:59
Экономика

ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации

В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Культура

Михаил Пореченков стал народным артистом РФ

Актёру Михаилу Пореченкову присвоено звание народного артиста РФ. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.
Обновлено в 10:30
Общество

Медведев поручил обдумать упрощение режима самозанятых для таксистов

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову проработать вопрос о том, чтобы самозанятые таксисты смогли получать разрешения на автомобили без открытия ИП.
Обновлено в 11:56
Космос

На космодром Восточный прилетит «Юрий Гагарин»

Передача самолета состоится на аэродроме Чкаловский Минобороны РФ.
Обновлено 27 марта в 01:09
Наука

Переход на жидкую пищу поможет диабетикам в борьбе с лишним весом

Переход на жидкую пищу поможет больным диабетом в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты канадского университета Торонто.
Обновлено в 09:16
Авто

В Москве и Питере продается 45% всех премиальных машин в РФ

Лучшим среди провинциальных городов стал Екатеринбург, в котором было куплено 2,7 тыс. премиальных машин.
Обновлено вчера в 10:58
Армия и оружие

МИД Турции: США не имеют плана вывода войск из Сирии

Ранее СМИ сообщили, что власти США могут оставить в Сирии около 1 тыс. военных.
Обновлено в 05:17
Финансы

Уровень долговой нагрузки россиян приблизился к историческому пику

Долговая нагрузка россиян сегодня составляет 9,9%. Такой вывод,как сообщает агентство ТАСС, содержится в презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой.
Обновлено в 05:18
Игры

Дмитрий Медведев раскритиковал зарубежных авторов исторических игр

Премьер России Дмитрий Медведев побывал в офисе компании Mail.ru, где, в частности, раскритиковал компьютерные игры исторической тематики, созданные в других странах.
Обновлено в 09:24
Политика

Медведев пообещал не регулировать интернет по китайской модели

В России не будет регулирования интернета, как в Китае, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:03
Политика

США подготовили новые санкции против России

Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 11:05
Футбол

Месси скучает по противостоянию с Роналду

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что ему не хватает противостояния против нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, выступавшего за мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:17
Происшествия

В Татарстане СК завел дело после массового отравления детей в бассейне

Следствие завело дело по факту отравления восьми детей после посещения бассейна в Татарстане, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
Обновлено в 11:27
Кино

Во Франции умерла режиссер Аньес Варда

Автору "Последнее танго в Париже" было 90 лет. Во Франции на 91-ом году жизни скончалась кинорежиссер Аньес Варда.
Обновлено в 09:03
Политика

Трамп пригрозил закрыть на следующей неделе границу с Мексикой

"Если Мексика немедленно не остановит всю незаконную иммиграцию, направляющуюся в Соединенные Штаты через нашу южную границу, я закрою границу или значительные участки границы на следующей неделе", - написал Трамп.
Обновлено в 12:07
Культура

Беглов поручил разработать концепцию развития культуры Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов предложил разработать для Петербурга концепцию развития культуры.
Обновлено в 10:44
Авто

Новый кроссовер Renault сфотографировали на улицах Москвы

Кросс-купе Renault Arkana, продажи которого в России должны стартовать в конце весны - начале лета, был сфотографирован во время дорожных испытаний в столице.
Обновлено в 04:12
Политика

Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины

Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено вчера в 08:10
Космос

Астронавты NASA начали выход в космос для замены аккумуляторов на МКС

Обновлено в 08:00
Происшествия

Защита обжаловала домашний арест экс-губернатора Ишаева

Адвокат подал апелляционную жалобу на домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств компании "Роснефть".
Обновлено в 10:14
Происшествия

После ДТП на Можайском шоссе в Москве уволили полицейского

Обновлено в 10:05
Здоровье

В Амурской области рассказали об излечении детей, зараженных гепатитом С в больнице

В конце 2018 года в Амурской области стало известно о заражении более 20 онкобольных детей гепатитом C. Все они в разное время лечились в гематологическом отделении областной детской больницы.
Обновлено в 10:58
Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес

Кети Топурия рассказала о причинах расставания с Гуфом

Еще в конце прошлого года стало известно о расставании певицы Кети Топурия и репера Гуфа.
Обновлено вчера в 14:56
Общество

Мэр Якутска заявила в полицию о шантаже со стороны журналистки

Обновлено в 08:00
Футбол

Сергей Семак: «Любой тренер с опаской ждет матчей после сборных»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры с «Оренбургом», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
Обновлено в 05:43
Авто

Hino в апреле начнет строительство завода в Подмосковье

Напомним, в октябре 2017 года японская компания Hino и правительство Московской области заключили соглашение о строительстве в регионе нового завода по производству грузовых автомобилей.
Обновлено в 07:25
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Василий Кикнадзе
Российский журналист
Российский журналист и медиаменеджер, телеведущий, спортивный комментатор. С 29 декабря 2018 года - генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив». Сын известного спортивного журналиста Александра Васильевича Кикнадзе.
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