Футбол

Кикнадзе: «Схватился за голову, когда Семин выпустил Тарасова»Sport24.ru 14:18

Локомотив — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 20 апреля
Стадион «Локомотив»
Бенедикт Хеведес
13′
23′
Хердюр Магнуссен
Антон Миранчук
34′
40′
Федор Чалов
Владислав Игнатьев
42′
45′+1′
Родриго Бекао
Мануэл Фернандеш
Дмитрий Тарасов
46′
Владислав Игнатьев
Брайан Идову
46′
46′
Родриго Бекао
Виктор Васин
Гжегож Крыховяк
58′
59′
Ильзат Ахметов
Брайан Идову
65′
78′
Георгий Щенников
Дмитрий Ефремов
Федор Смолов
Рифат Жемалетдинов
80′
83′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе поделился мнением об игре полузащитника Дмитрия Тарасова в домашнем матче 24-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1). Главный тренер "Локо" Юрий Семин выпустил 32-летнего футболиста на замену в перерыве игры.
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Кикнадзе: «Схватился за голову, когда Семин выпустил Тарасова»

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