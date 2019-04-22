Кикнадзе: «Схватился за голову, когда Семин выпустил Тарасова»Sport24.ru 14:18

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе поделился мнением об игре полузащитника Дмитрия Тарасова в домашнем матче 24-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1). Главный тренер "Локо" Юрий Семин выпустил 32-летнего футболиста на замену в перерыве игры.

Кикнадзе: «Схватился за голову, когда Семин выпустил Тарасова»

Политика Губернатор Николаевской области написал заявление об отставке На Украине губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке, сообщают «Украинские новости».

Шоу-бизнес Вандалы осквернили могилу Евгения Осина Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.

Происшествия Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.

Политика На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.

Политика В России допустили изменения в Донбассе после инаугурации Зеленского После инаугурации лидирующего на президентских выборах Владимира Зеленского переговоры по Донбассу могут измениться в позитивную сторону, считает первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.

Политика В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.

Шоу-бизнес Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери В Москве 22 апреля проходит прощание с актрисой Ириной Цывиной, сообщает издание "Вокруг ТВ".

Шоу-бизнес Муж Лолиты Милявской поставил ей ультиматум об уходе со сцены Муж российской певицы Лолиты Милявской спортсмен Дмитрий Иванов потребовал от исполнительницы на время прекратить концертную деятельность.

Шоу-бизнес Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.

Политика В РПЦ оценили приостановку переименования УПЦ Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков отреагировал на данные о приостановке украинским судом переименования канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Политика Геращенко: Команда Зеленского за сутки отреклась от всех обещаний Всего за сутки с момента оглашения результатов экзитпола команда Владимира Зеленского отреклась от всех данных обещаний.

Политика Зеленский снимет Луценко с должности генпрокурора Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский собирается снять Юрия Луценко с должности генерального прокурора.

Происшествия В Москве пропала картина Левитана Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.

Политика Яровая попросила ФНС проверить информацию о налогах на теплицы Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.

Путешествия Ростуризм посоветовал приостановить продажу туров на Шри-Ланку Ростуризм вслед за министерством иностранных дел РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а турагентствам и туроператорам - приостановить продажу туров.

Экономика ЦБ РФ заподозрил Международный банк Санкт-Петербурга в выводе активов Банк России заподозрил должностных лиц Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП), лишившегося лицензии осенью прошлого года, в выводе активов.

Общество Налог на имущество физлиц: нужно ли платить с теплиц и навесов Если гражданин соорудил на своем приусадебном участке парник, который можно перенести без вреда для конструкции, налог на имущество физлиц с такой теплицы платить не требуется.

Политика ЦИК Украины обработал три четверти протоколов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах после обработки 75,99% протоколов.

Общество В большинстве регионов России сократилось население За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения.

Кино Тизер 3 серии заключительного сезона «Игры престолов» появился в Сети Представители телеканала HBO опубликовали на YouTube тизер 3 серии финального сезона популярного сериала «Игра престолов».