Футбол
Кикнадзе удивлен молчанием фанатов «Локомотива» в матче с «Зенитом»Спорт-Экспресс вчера в 19:49
|6′
Федор Смолов
|19′
Дмитрий Живоглядов
Сердар Азмун
|45′+2′
Кристиан Нобоа
Александр Ерохин
|46′
Игорь Смольников
|52′
Сердар Азмун
|53′
|67′
Рифат Жемалетдинов
Эдер
Магомед Оздоев
|70′
Сердар Азмун
Лука Джорджевич
|77′
|79′
Алексей Миранчук
|82′
Алексей Миранчук
|84′
Дмитрий Живоглядов
Брайан Идову
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
|86′
Магомед Оздоев
|90′+2′
|90′+5′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
20
Мак
27
Оздоев
21
Ерохин
11
Дриусси
22
Дзюба
77
Джорджевич
1
Гилерме
3
Идову
27
Серкейра
14
Чорлука
31
Рыбус
11
Миранчук
7
Крыховяк
59
Миранчук
2 ×
6
Баринов
24
Эдер
18
Коломейцев
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе - сказал, что его удивило молчание фанатов команды в матче за Олимп-Суперкубок России против "Зенита" (3:2). Фанаты не поддерживали команду первые 35 минут.
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Сёмин: не знаю, почему болельщики «Локомотива» молчали большую часть первого тайма
RT на русскомвчера в 16:04
Кикнадзе о молчании болельщиков «Локомотива»: «Это удивило. Буду узнавать, в чем дело»
Sports.ruвчера в 16:05
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:19, Вашингтон
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