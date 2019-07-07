Футбол

Кикнадзе удивлен молчанием фанатов «Локомотива» в матче с «Зенитом»Спорт-Экспресс вчера в 19:49

Зенит — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Суперкубок России, Финал, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
6′
Федор Смолов
19′
Дмитрий Живоглядов
Сердар Азмун
45′+2′
Кристиан Нобоа
Александр Ерохин
46′
Игорь Смольников
52′
Сердар Азмун
53′
67′
Рифат Жемалетдинов
Эдер
Магомед Оздоев
70′
Сердар Азмун
Лука Джорджевич
77′
79′
Алексей Миранчук
82′
Алексей Миранчук
84′
Дмитрий Живоглядов
Брайан Идову
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
86′
Магомед Оздоев
90′+2′
90′+5′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
6 фото
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе - сказал, что его удивило молчание фанатов команды в матче за Олимп-Суперкубок России против "Зенита" (3:2). Фанаты не поддерживали команду первые 35 минут.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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