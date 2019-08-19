Футбол

Кикнадзе: «Локомотив» не ставит перед собой цель удержать братьев МиранчуковТАСС 10:54

Московский футбольный клуб "Локомотив" не ставит перед собой цель удержать полузащитников Антона и Алексея Миранчуков в команде. Об этом журналистам после пресс-конференции в ТАСС заявил в понедельник генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.
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Кикнадзе: «Нет проблем в сохранении Миранчуков в „Локомотиве“, но и нет такой задачи»

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Российский журналист и медиаменеджер, телеведущий, спортивный комментатор. С 29 декабря 2018 года - генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив». Сын известного спортивного журналиста Александра Васильевича Кикнадзе.
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Алексей Миранчук
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Чемпион России в сезоне 2017/2018, обладатель суперкубка России 2019, трёхкратный обладатель Кубка России. Участник чемпионата мира по футболу 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.
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