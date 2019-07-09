Футбол

Кикнадзе: «Локомотив» не готов повторить Гилерме предложение другого клуба из МосквыRT на русском вчера в 16:58

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе прокомментировал слова голкипера команды Маринато Гилерме о неприятной ситуации с новым контрактом.
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Василий Кикнадзе
Мы не готовы повторить предложение, которое сделал Гильерме другой московский клуб. Хотим продлить с ним контракт по схеме 1+1. Такой хороший, крепкий контракт. Но другой клуб хочет его сейчас, а сейчас мы его не отдадим. Скорее всего, Гиля останется до 31 декабря и потом уйдет.
— Василий КикнадзеSports.ru вчера в 17:02

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