Футбол
Кикнадзе: «Локомотив» не готов повторить Гилерме предложение другого клуба из МосквыRT на русском вчера в 16:58
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе прокомментировал слова голкипера команды Маринато Гилерме о неприятной ситуации с новым контрактом.
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Мы не готовы повторить предложение, которое сделал Гильерме другой московский клуб. Хотим продлить с ним контракт по схеме 1+1. Такой хороший, крепкий контракт. Но другой клуб хочет его сейчас, а сейчас мы его не отдадим. Скорее всего, Гиля останется до 31 декабря и потом уйдет.
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«Локомотив» не готов повторить предложение Гилерме от другого московского клуба
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