Футбол

Кикнадзе: «Локомотив» не готов повторить Гилерме предложение другого клуба из МосквыRT на русском 16:58

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе прокомментировал слова голкипера команды Маринато Гилерме о неприятной ситуации с новым контрактом.
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Василий Кикнадзе
Мы не готовы повторить предложение, которое сделал Гильерме другой московский клуб. Хотим продлить с ним контракт по схеме 1+1. Такой хороший, крепкий контракт. Но другой клуб хочет его сейчас, а сейчас мы его не отдадим. Скорее всего, Гиля останется до 31 декабря и потом уйдет.
— Василий КикнадзеSports.ru 17:02

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