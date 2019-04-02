Футбол
Кикнадзе: «„Локомотив“ хочет в Лигу чемпионов и выступить там веселее»Soccer.ru вчера в 20:18
Что касается усиления грядущим летом, то у большой группы игроков заканчиваются контракты. У нас амбиции большие, мы хотим в Лигу чемпионов, и хотим выступить там веселее, поэтому какие-то позиции определим по согласованию с главным тренером.
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Василий Кикнадзе: «„Локомотив“ хочет в ЛЧ. Должны выступить веселее, чем в этом сезоне»
Sports.ruвчера в 23:15
Кикнадзе: конфликт Геркуса и Сёмина? Ситуация в «Локомотиве» глубже и серьёзнее
Чемпионатвчера в 17:53
Василий Кикнадзе: «„Локомотив“ в следующем сезоне хочет веселее выступить в Лиге чемпионов»
Спорт-Экспрессвчера в 18:15
Кикнадзе: «Определенное количество очков „Локомотив“ потерял из-за судейства»
Sport24.ruвчера в 17:50
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Шоу-бизнес
Меган Маркл запретили надевать тиару принцессы Дианы
Обновлено вчера в 18:20
Экономика
Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток
«Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 миллиарда рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.
Обновлено в 01:14
Происшествия
WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии
Дети саудовского журналиста Джамаля Хашукджи получили недвижимость и ежемесячные выплаты в Саудовской Аравии «в качестве компенсации» за смерть отца, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Авто
Lamborghini решила отозвать претензии к бренду Aurus
Итальянский концерн Lamborghini в официальном порядке отозвал свои претензии по поводу использования бренда Aurus в России.
Обновлено вчера в 13:17
Футбол
Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Обновлено вчера в 14:15
Теннис
Вихлянцева проиграла Марии в первом круге турнира в Чарльстоне
Обновлено вчера в 13:02
Энергетика
Россия опередила США по объему поставок СПГ в Европу
Россия в минувшем году поставила странам Европы 4,4 миллиона тонн сжиженного природного газа, опередив по этому показателю США на 1,7 тонны.
Обновлено вчера в 05:20
Кино
В фильме про педофилию Майкла Джексона обнаружили противоречия
Обновлено вчера в 08:57
Политика
Тимошенко потеряла все шансы на второй тур
Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко официально потеряла все шансы на выход во второй тур выборов президента страны.
Обновлено в 01:20
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Общество
В Новосибирске текст «Тотального диктанта» зачитают Познер и Макаревич
В кинотеатре «Победа» текст зачитает писатель и критик Дмитрий Быков, в НГТУ — хоккеист «Сибири» Егор Миловзоров, уточнил Поздняков.
Обновлено в 01:13
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Кино
Актёр массовки показал фильмы и сериалы, где он появляется на секунду — видео
Актёр Эдуардо Запата (в основном снимается в массовых сценах) опубликовал видео со своими появлениями на телевидении и в кино.
Обновлено в 01:00
Политика
Глава МВД России прибыл в Пхеньян
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Северную Корею, сообщает ЦТАК.
Обновлено вчера в 20:06
Политика
США обсудили с Румынией и Испанией «агрессию России» в Черном море
Государственный секретарь США Майк Помпео провел встречи с министрами иностранных дел Румынии и Испании Теодором Мелешкану и Жозепом Боррелем в Вашингтоне, в рамках которых они обсудили «российскую агрессию» в Черном море.
Обновлено вчера в 21:34
Общество
Роспотребнадзор и предприниматели разработали проект нового СанПиНа
Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 00:27
Политика
Дутерте потребовал проверить все контракты правительства Филиппин
Все контракты, которые были заключены правительством с компаниями и другими странами, должны быть пересмотрены и перепроверены.
Обновлено в 00:58
Общество
ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов
По словам источника, близкого к Службе спецобъектов, согласно постановлению администрации Чеховского района от 1993 года, в оперативном управлении воинской части находилось 3274,8 га земли, а после межевания площадь участка уменьшилась до 3189 га.
Обновлено в 00:01
Футбол
Александр Егоров: «Боккетти нужно было удалять»
Глава ДСИ РФС Александр Егоров оценил судейство Сергея Лапочкина в матче 21-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Спартак" (1:3).
Обновлено вчера в 08:05
Футбол
Адиев о решении остаться в «Анжи»: «Определяющим стал звонок Бердыева»
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, почему передумал уходить в отставку.
Обновлено вчера в 21:12
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено 31 марта в 18:10
Происшествия
В жилом доме на севере Москвы произошёл пожар
Пожар произошёл в жилом доме на севере Москвы вблизи станции метро «Сокол», пострадал по меньшей мере один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле
Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.
Обновлено вчера в 16:58
Общество
В Москве откроют необычные площадки для регистрации брака
Необычные площадки для торжественной регистрации брака появятся в Москве с 4 мая. Об этом в своем блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.
Обновлено вчера в 06:26
Баскетбол
УНИКС обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА потерпел поражение от УНИКСА в поединке регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Обновлено вчера в 19:09
Шоу-бизнес
Стефания Маликова подверглась критике из-за попыток выглядеть старше
Стефания Маликова в очередной раз подверглась критике со стороны фанатов из-за попыток выглядеть старше своего возраста.
Обновлено вчера в 11:41
Спорт
Российский боец ММА Магомедов дисквалифицирован за допинг пожизненно
Боец ведущего американского промоушена смешанных единоборств UFC Руслан Магомедов наказан за употребление запрещенных препаратов и отказ офицеру допинг-службы во взятии очередной пробы.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ
Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22