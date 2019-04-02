Кикнадзе: «„Локомотив“ хочет в Лигу чемпионов и выступить там веселее»Soccer.ru вчера в 20:18

Что касается усиления грядущим летом, то у большой группы игроков заканчиваются контракты. У нас амбиции большие, мы хотим в Лигу чемпионов, и хотим выступить там веселее, поэтому какие-то позиции определим по согласованию с главным тренером.

Кикнадзе: «„Локомотив“ хочет в Лигу чемпионов и выступить там веселее»

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