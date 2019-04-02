Футбол
Кикнадзе: «„Локомотив“ хочет в Лигу чемпионов и выступить там веселее»Soccer.ru вчера в 20:18
Что касается усиления грядущим летом, то у большой группы игроков заканчиваются контракты. У нас амбиции большие, мы хотим в Лигу чемпионов, и хотим выступить там веселее, поэтому какие-то позиции определим по согласованию с главным тренером.
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Василий Кикнадзе: «„Локомотив“ хочет в ЛЧ. Должны выступить веселее, чем в этом сезоне»
Sports.ruвчера в 23:15
Василий Кикнадзе: «„Локомотив“ в следующем сезоне хочет веселее выступить в Лиге чемпионов»
Спорт-Экспрессвчера в 18:15
Кикнадзе: «Определенное количество очков „Локомотив“ потерял из-за судейства»
Sport24.ruвчера в 17:50
Кикнадзе: конфликт Геркуса и Сёмина? Ситуация в «Локомотиве» глубже и серьёзнее
Чемпионатвчера в 17:53
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На практике поправки означают, что все крупные интернет-компании России должны будут внедрить отечественные средства шифрования в свои продукты.
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Кристина Орбакайте поделилась фото со следами избиения
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В Уфе задержали бывшего вице-премьера правительства
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Футбол
Лам может возглавить футбольный союз Германии
Экс-защитник «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам – в списке кандидатов на должность главы союза футбола Германии, сообщает Goal.com.
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Спорт
Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали
Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов.
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Происшествия
В Якутии осудили организаторов нелегальной миграции из Узбекистана
В Якутии организаторам канала нелегальной миграции из Узбекистана вынесли приговор, сообщили в якутском управлении Федеральной службы безопасности России.
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Финансы
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Армия и оружие
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Экипажи атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) "Александр Невский" и "Рязань" сразились в подводной дуэли, выполнив атаку и контратаку с применением оружия и гидроакустических средств.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
СМИ узнали основную версию крушения самолета совладелицы S7
Основной версией падения частного самолета Epic-LT, на борту которого были совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева и ее отец, рассматривается ошибка пилота.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол
Педро Роша сообщил, что уходит из «Спартака»
Футболист "Спартака" Педро Роша сообщил, что планирует в скором времени вернуться в Бразилию.
Обновлено вчера в 12:07
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
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Баскетбол
«Локомотив-Кубань» уступил «Химкам» в матче Единой лиги ВТБ
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Энергетика
Moody’s назвало позицию Дании угрозой для «Северного потока-2»
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Армия и оружие
Два корабля НАТО прибыли в порт Одессы
Два корабля НАТО - фрегат королевских военно-морских сил Канады Toronto и военно-морских сил Испании Santa Maria - вошли в порт Одессы.
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Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше
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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
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Общество
Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК
Обновлено вчера в 08:30
Здоровье
В Волгограде сосудистый центр больницы № 25 заработал круглосуточно
Обновлено вчера в 09:13
Политика
«Ростех» подготовит условия для сетей 5G в России к 2024 году
Госкорпорация «Ростех» подготовит план развития и условия для создания беспроводной связи пятого поколения на основе российской инфраструктуры до 2024 года.
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В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
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Происшествия
В Хабаровске около 200 домов остались без тепла из-за аварии
Около 200 жилых домов и учреждений в Хабаровске во вторник остались без тепла из-за аварии на теплотрассе, идут восстановительные работы, сообщил РИА Новости представитель филиала АО ДГК "Хабаровская теплосетевая компания".
Обновлено вчера в 23:42
Армия и оружие
Южная Корея и КНДР восстановят видеосвязь, сообщают СМИ
Южная Корея начнет работу по восстановлению центров для проведения видеоконференций членов разделенных Корейской войной 1950-1953 годов семей, передает агентство Ренхап со ссылкой на сотрудника министерства объединения.
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Рост промышленного PMI Китая в марте превысил прогнозы
Сводный индекс деловой активности, рассчитываемый ГСУ, вырос с 52,4 пункта в феврале, минимума за все время расчета этого показателя (с начала 2017 года), до 54 пунктов в марте - самого высокого уровня с июня 2018 года.
Обновлено вчера в 02:08
Армия и оружие
Индийские Су-30 и пакистанские F-16 вновь поднялись в воздух
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