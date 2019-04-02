Футбол

Кикнадзе: «„Локомотив“ хочет в Лигу чемпионов и выступить там веселее»Soccer.ru 20:18

Что касается усиления грядущим летом, то у большой группы игроков заканчиваются контракты. У нас амбиции большие, мы хотим в Лигу чемпионов, и хотим выступить там веселее, поэтому какие-то позиции определим по согласованию с главным тренером.
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Кикнадзе: «„Локомотив“ хочет в Лигу чемпионов и выступить там веселее»

Soccer.ru20:18

Василий Кикнадзе: «„Локомотив“ в следующем сезоне хочет веселее выступить в Лиге чемпионов»

Спорт-Экспресс18:15

Кикнадзе: «Определенное количество очков „Локомотив“ потерял из-за судейства»

Sport24.ru17:50

Генеральный директор «Локомотива»: «Уже сейчас мы с главныйм тренером рассматриваем кандидатов на определенные позиции»

Матч ТВ18:08

Генеральный директор «Локомотива»: «Уже сейчас мы с главныйм тренером рассматриваем кандидатов на определенные позиции»

Sportbox.RU18:08

Кикнадзе: конфликт Геркуса и Сёмина? Ситуация в «Локомотиве» глубже и серьёзнее

Чемпионат17:53

Василий Кикнадзе – об усилении «Локомотива»: Какие-то позиции, согласованные с главным тренером, мы уже сейчас рассматриваем

Советский спорт18:12
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Происшествия

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
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Происшествия

Самого известного уличного мага обвинили в сексуальном насилии

Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении «уличного мага» Дэвида Блейна. Об этом пишет The New York Times.
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Шоу-бизнес

Елена Корикова объявила, что беременна

Елена Корикова взбудоражила своих подписчиков в Инстаграме. 46-летняя актриса сообщила, что станет мамой во второй раз.
Обновлено в 17:49
Футбол

Бывший голкипер «Реала»: «Люка Зидан является замечательным человеком и вратарем, его ближайшее будущее связано с «Реалом»

Люка Зидан, являющийся сыном главного тренера «Реала» Зинедина Зилана дебютировал за королевский клуб в матче против «Уэски».
Обновлено в 20:43
Политика

В Раде предсказали последствия избрания Зеленского президентом

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:30
Здоровье

Названы 5 сигналов организма о злоупотреблении солью

Один из четких сигналов об излишках соли в организме – в конце дня появляется сильно выраженная отечность конечностей.
Обновлено в 09:42
Финансы

Россия даст Белоруссии $600 млн в кредит

О намерении главы государства Владимира Путина предоставить Минску государственный кредит в размере до $600 млн сообщил журналистам первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 20:56
Происшествия

Полиция задержала более 300 мигрантов на юге Мексики

В штате Чьяпас на юге Мексики полиция задержала 338 мигрантов из Центральной Америки. Среди них - 157 несовершеннолетних.
Обновлено в 20:43
Общество

Название эры правления нового императора будет объявлено в Японии

Название эры правления нового императора Японии будет в понедельник объявлено правительством страны.
Обновлено вчера в 17:05
Культура

Видео Зеленского и Началовой из общего фильма опубликовали в сети

В сети появился отрывок из телевизионного мюзикла "Три мушкетера" 2005 года с участием кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и скончавшейся 16 марта певицы Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 15:06
Политика

Британские депутаты снова не смогли найти альтернативу Brexit

Депутаты Палаты общин британского парламента снова не смогли выбрать альтернативный вариант Brexit, сообщает агентство Reuters со ссылкой на результаты голосования, проходившего 1 апреля.
Обновлено в 19:16
Армия и оружие

США прекратили поставки Турции по F-35 из-за планов купить С-400

Обновлено в 15:16
Общество

Путину предложили объявить 2020-й Годом региональной гастрономии

Ассоциация культурно-гастрономического туризма РФ предлагает 2020 год объявить Годом российской региональной гастрономии и подготовила соответствующее обращение к президенту России Владимиру Путину, сообщила РИА Новости председатель правления ассоциации Ирина Климкина.
Обновлено в 20:35
Политика

Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР

Владимир Колокольцев прибыл в столицу Северной Кореи на фоне сообщений о возможном скором визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:16
Общество

Астролог рассказал, чего ждать ростовчанам от первой недели апреля

Близнецы будут остры на язык, а Овнов могут направить в командировку. Астролог рассказал, чего ждать ростовчанам от первой недели апреля.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани

Обновлено в 08:00
Политика

Порошенко заподозрили в нарушении ключевого правила ОБСЕ по выборам

В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили, что кандидат в президенты Украины и действующий лидер страны Пётр Порошенко нарушил один из основных документов организации по вопросам избирательной кампании.
Обновлено в 11:34
Происшествия

Установлены личности всех жертв катастрофы самолета Филевой

Обновлено в 02:42
Политика

Мадуро назначил нового министра энергетики Венесуэлы

Игор Гавирия сменит Луиса Мотту Домингеса на посту министра электроэнергетики Венесуэлы, в которой с начала марта наблюдаются серьезные проблемы с электроснабжением.
Обновлено в 20:08
Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Происшествия

На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле

Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.
Обновлено в 16:58
Кино

В Санкт-Петербурге умер российский актёр Александр Васильев

Обновлено в 20:46
Футбол

Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Обновлено в 14:15
Политика

Разрыв между Порошенко и Тимошенко на выборах сократился

Обновлено в 12:40
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено в 18:20
Происшествия

В Китае при тушении лесного пожара погибли 30 человек

Обновлено в 16:31
Происшествия

Мэру Турина направили конверт со взрывчаткой

Пакет со взрывчаткой был направлен мэру Турина Кьяре Аппендино.
Обновлено в 17:52
Экономика

Испания построит наземную солнечную электростанцию в Чернобыле

Отмечается, что Испания выделит из своего бюджета более одного миллиона евро, которые будут направлены на строительство наземной солнечной электростанции в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.
Обновлено в 19:54
Происшествия

Боец MMA умер после поражения нокаутом

Обновлено в 16:31
Энергетика

«Газпром» рассказал о ходе строительства «Северного потока – 2»

Около 37% от общей протяженности газопровода «Северный поток – 2» уложено по дну Балтийского моря, сообщили в «Газпроме».
Обновлено в 11:00
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Василий Кикнадзе
Российский журналист
Российский журналист и медиаменеджер, телеведущий, спортивный комментатор. С 29 декабря 2018 года - генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив». Сын известного спортивного журналиста Александра Васильевича Кикнадзе.
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