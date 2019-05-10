Футбол
Кикнадзе: «Локомотив» безуспешно пытается выйти на связь с ДенисовымТАСС 15:33
Руководство московского "Локомотива" не может связаться с футболистом команды Игорем Денисовым и его представителями. Об этом ТАСС в пятницу сообщил генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе. Денисов в последний раз попал в заявку "Локомотива" на матч с "Ахматом" 13 апреля.
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