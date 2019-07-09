Футбол
Кикнадзе: «Кварацхелию увезли агенты. Очень жалко, что он ушел»Бомбардир.ру вчера в 23:28
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе объяснил, почему клубу не удалось удержать полузащитника Хвичи Кварацхелию.
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Гендиректор «Локомотива»: Кварацхелия не виноват в уходе, его увезли агенты
RT на русскомвчера в 16:38
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Следователи проверят информацию СМИ о лишении в Подмосковье статуса инвалидности девушки с неизлечимой хронической болезнью после её совершеннолетия, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
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Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено вчера в 15:57
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Минфин нашёл новое объяснение падению реальных доходов
На этой неделе первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов нашёл новое объяснение падению реальных доходов населения.
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Главный диетолог столицы рассказала о самых полезных летних ягодах
Обновлено вчера в 01:59
Армия и оружие
Истребители Су-57 разместят на новом авианосце
Российские истребители пятого поколения Су-57 могут размещаться на палубе авианосца.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Жительница Читы угнала такси, чтобы добраться до дома
В Чите задержали женщину по подозрению в угоне такси.
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Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Обновлено в 01:00
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
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Ранее Саакашвили называл Труханова "средневековым бандерлогом" и грозил ему "антикоррупционным спецназом".
Обновлено в 00:28
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СМИ рассказали об отличиях ЗРК С-400 от С-350
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" превосходит С-350 "Витязь" в дальности поражения цели, однако уступает по боекомплекту и подвижности.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Крыму
Двое детей и один взрослый погибли и один ребенок пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком у города Феодосии в Крыму, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 01:59
Экономика
Запросы в БКИ становятся обязательными при открытии вкладов и счетов
В банке утверждают, что и без согласия на запрос в БКИ откроют вклад или выдадут дебетовую карту, согласие можно отозвать, обратившись в отделение.
Обновлено вчера в 17:59
Футбол
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Обновлено вчера в 23:13
Политика
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В Министерстве иностранных дел (МИД) России допустили возобновление отмененного авиасообщения с Грузией при условии сохранения положительной динамики.
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Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
Наука
На Международном военно-морском салоне рассказали о подлодках будущего
По словам специалиста, было проведено заседание, на котором члены ученого совета дали волю фантазии и поделились своими мыслями о будущем субмарин.
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Происшествия
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Следователи СК устанавливают обстоятельства хищения в особо крупном размере у Московского метрополитена, возбуждено уголовное дело, сообщила в среду РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Названы основные причины вызова скорой помощи в России
Чаще всего в 2018 году вызовы в скорую помощь в России поступали по причине внезапных заболеваний и состояний (31,5 млн).
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось
В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено вчера в 12:18
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено вчера в 12:26