Скажу, что со стороны «Зенита» есть интерес.

Кикнадзе: «К братьям Миранчукам есть интерес со стороны „Зенита“»

Спорт день за днем

Политика Белый дом назвал возможные места саммита G7 в 2020 году Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала возможные места для проведения саммита G7 в 2020 году.

Экономика Жители России стали доверять только крупным банкам Россияне стали меньше доверять мелким банкам, свидетельствуют расчеты рейтингового агентства "Эксперт РА" в исследовании, посвященном индексу здоровья банковского сектора.

Политика Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн.

Происшествия Экс-чемпиона UFC нокаутировали во время уличной драки Как сообщает TMZ, в одном из ночных клубов на Гавайях 40-летний американец устроил драку с одним из посетителей заведения.

Здоровье Главврачи тагильских больниц отстранены от работы на время проверки Главные врачи двух больниц Нижнего Тагила отстранены от занимаемых должностей на время проверки в связи с решением нескольких хирургов написать заявления на увольнение.

Политика Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.

Музыка Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".

Политика Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

Армия и оружие СК России заочно обвинил командира ВСУ по делу об обстрелах в Донбассе Российские следователи заочно обвинили командира 24 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины Валерия Гудзя по делу об обстрелах украинскими военными нескольких гражданских объектов Донбасса, сообщается на сайте СК РФ.

Экономика Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.

Общество Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для учителей Минпросвещения России и Общероссийский профсоюз образования подготовил положение о нормах профессиональной этики педагогов, в котором учителям рекомендуется воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

Политика Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо F-35 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара купит российские истребители Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, сообщил телеканал Haberturk.

Происшествия В ЕАО восстановили движение по размытой дождем трассе Восстановлено движение на 2113 километре федеральной автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита - Хабаровск в районе села Партизанского в Еврейской автономной области.

Общество На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил гигантский столб пепла "При изменении направления ветра не исключена вероятность выпадения незначительного количества пепла в близлежащих населенных пунктах", - сообщает пресс-служба регионального Главка МЧС.

Интернет На МАКС-2019 представлен новейший российский компьютер «БИНОМ-КА» Среди прочего на МАКС-2019 представлены и современные цифровые устройства, включая средства связи и компьютеры.

Происшествия В Москве водитель насмерть сбил четырехлетнюю девочку Ранее агентство «Москва» передало, что водитель скрылся с места происшествия. Как сообщает РЕН ТВ, девочку сбили на пешеходном переходе.

Шоу-бизнес Ольга Бузова может заняться пропагандой безопасного вождения К пропаганде безопасного вождения предложили привлечь певицу Ольгу Бузову.

Армия и оружие Появилось видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль Министерство обороны России опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль в рамках спецучений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.

Хоккей Клуб НХЛ отказался подписывать контракт с российским игроком Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" отказался подписывать контракт с российским форвардом Антоном Бурдасовым, передает "Чемпионат.com".

Экономика Росстат назвал объем теневой экономики России Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Верховная рада нового созыва соберется на первое заседание Депутаты Верховной рады IX созыва соберутся в четверг на свое первое заседание.

Политика В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах» Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».