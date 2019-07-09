Футбол

Кикнадзе: «Локомотив» не готов повторить Гилерме предложение другого клуба из МосквыRT на русском 16:58

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе прокомментировал слова голкипера команды Маринато Гилерме о неприятной ситуации с новым контрактом.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Мы не готовы повторить предложение другого московского клуба». Кикнадзе рассказал о судьбе Гилерме в «Локомотиве»

Sportbox.RU16:54

Кикнадзе: «Скорее всего, Гилерме покинет „Локомотив“ в конце года. Его хочет другой московский клуб»

Sport24.ru16:36

Гендиректор «Локомотива»: Гилерме, скорее всего, уйдет из клуба 31 декабря

РИА Новости16:55

«Мы не готовы повторить предложение другого московского клуба». Кикнадзе рассказал о судьбе Гилерме в «Локомотиве»

Матч ТВ16:54

Василий Кикнадзе: Гилерме покинет «Локомотив». У него есть предложение от московского клуба

Советский спорт16:47

«Локомотив» не готов повторить предложение Гилерме от другого московского клуба

Чемпионат16:38

Кикнадзе назвал условия предложения Гильерме. Но вратарь уйдет зимой в «Спартак»?

Спорт-Экспресс16:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 17:02, Ашберн
Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Обновлено в 10:26
Транспорт

Ливни затопили дороги Петербурга

Над Северной столицей разверзлись хляби небесные. Ливень, который методично проходит с севера на юг, подтопил дороги города.
Обновлено в 06:34
Хоккей

Назван новый главный тренер сборной России по хоккею

Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено в 12:26
Футбол

Гильерме хочет остаться в «Локомотиве»

После церемонии награждения игроков "Локомотива" серебряными медалями Гильерме заявил ТАСС, что хотел бы остаться в клубе, за который он выступает 12 лет.
Обновлено в 15:40
Экономика

«Мосэнерго» и ОГК-2 получат казначейские акции друг друга

«Мосэнерго» и ОГК-2 получат казначейские акции друг друга «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) в течение июля может обменять казначейские пакеты в ОГК-2 и «Мосэнерго» друг с другом через сделки купли-продажи.
Обновлено в 13:43
Происшествия

В Ростове-на-Дону из ТЦ эвакуировали 500 человек из-за задымления

Обновлено в 16:13
Политика

Студентка упала в обморок на встрече с Путиным

Обновлено в 12:19
Кино

Вышел трейлер приключенческого фильма «Дора и Затерянный город»

В YouTube на канале киностудии «Paramount Pictures Россия» опубликован новый трейлер приключенческого фильма «Дора и Затерянный город» Джеймса Бобина.
Обновлено в 10:17
Происшествия

Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко

Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:00
Экономика

Эксперт прокомментировал сообщения о риске дефолта в США

Бывший министр экономики России, лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев в беседе с URA.RU прокомментировал доклад американского Центра двухпартийной политики о вероятности возникновения дефолта в США в сентябре.
Обновлено в 10:46
Политика

Порошенко увидел угрозу Украине в русской речи президента

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что государственный язык является фактором национальной безопасности, пока действующий глава государства Владимир Зеленский разговаривает по-русски, стране угрожает опасность.
Обновлено в 15:39
Происшествия

В Новом Девяткино забил грязевой «фонтан»

Обновлено в 15:41
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено в 08:38
Политика

Госдеп напомнил Турции о негативных последствиях покупки С-400

Позиция США по приобретению Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не изменилась, Вашингтон категорически против сделки.
Обновлено в 15:34
Политика

Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада

Обновлено в 13:59
Политика

Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном

Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Происшествия

Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы

Обновлено в 15:59
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Авто

Появились первые фото обновленного Lada Largus

Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия

В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле

Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Политика

Саакашвили: Путин провел с грузинскими властями мастер-класс

Президент РФ Владимир Путин провел с грузинскими властями "мастер-класс по теме, что значит нищая Грузия".
Обновлено в 16:07
Происшествия

В офис «Красного и Белого» опять пришли с обысками

В головном офисе алкогольной сети "Красное и Белое" проходят обыски.
Обновлено в 07:20
Культура

Ольга Бузова согласилась стать участницей шоу «Форт Боярд»

Ольга Бузова согласилась стать участницей шоу "Форт Боярд" Обещанный пост с информацией не заставил долго ждать.
Обновлено в 10:54
Игры

Pokemon GO заработала $2,65 млрд за три года

По данным аналитического агентства Sensor Tower, она принесла своим создателям около $2,65 млрд за последние три года.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Женщина выжила после падения под поезд метро в Москве

Обновлено в 15:11
Здоровье

Пустышка и мужики

Пустышки, присыпки, пеленки - взрослые мужики внимали рассказам медработников об этих атрибутах детства, кто-то писал "лекцию" на диктофон, многие конспектировали в блокнот.
Обновлено в 15:26
Политика

В Грузии назвали Россию «болотом»

Грузинский журналист и радиоведущий Михаил Тавхелидзе заявил, что Россия - это "не море, а болото". Об этом он написал у себя в твиттере.
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли произвела фурор в Париже

В Париж Анджелина прилетела на съемки новой рекламной кампании марки Guerlain, с которой сотрудничает с 2017 года.
Обновлено в 12:29
Транспорт

Орешкин намерен отправиться на форум в Тольятти на Lada XRay

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в своём Instagram сообщил, что планирует отправиться на форум моногородов в Тольятти на автомобиле Lada XRay.
Обновлено в 16:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гильерме Маринато
Российский футболист
Российский и бразильский футболист, вратарь и вице-капитан московского «Локомотива». Игрок сборной России. Член клуба Льва Яшина.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Василий Кикнадзе
Российский журналист и медиаменеджер, телеведущий, спортивный комментатор. С 29 декабря 2018 года - генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив». Сын известного спортивного журналиста Александра Васильевича Кикнадзе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное