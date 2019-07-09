Футбол
Кикнадзе: «Локомотив» не готов повторить Гилерме предложение другого клуба из МосквыRT на русском 16:58
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе прокомментировал слова голкипера команды Маринато Гилерме о неприятной ситуации с новым контрактом.
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Над Северной столицей разверзлись хляби небесные. Ливень, который методично проходит с севера на юг, подтопил дороги города.
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После церемонии награждения игроков "Локомотива" серебряными медалями Гильерме заявил ТАСС, что хотел бы остаться в клубе, за который он выступает 12 лет.
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«Мосэнерго» и ОГК-2 получат казначейские акции друг друга
«Мосэнерго» и ОГК-2 получат казначейские акции друг друга «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) в течение июля может обменять казначейские пакеты в ОГК-2 и «Мосэнерго» друг с другом через сделки купли-продажи.
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Происшествия
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Экономика
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Бывший министр экономики России, лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев в беседе с URA.RU прокомментировал доклад американского Центра двухпартийной политики о вероятности возникновения дефолта в США в сентябре.
Обновлено в 10:46
Политика
Порошенко увидел угрозу Украине в русской речи президента
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что государственный язык является фактором национальной безопасности, пока действующий глава государства Владимир Зеленский разговаривает по-русски, стране угрожает опасность.
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В Новом Девяткино забил грязевой «фонтан»
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Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено в 08:38
Политика
Госдеп напомнил Турции о негативных последствиях покупки С-400
Позиция США по приобретению Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не изменилась, Вашингтон категорически против сделки.
Обновлено в 15:34
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Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада
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Политика
Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
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Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
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Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы
Обновлено в 15:59
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.
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Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
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Саакашвили: Путин провел с грузинскими властями мастер-класс
Президент РФ Владимир Путин провел с грузинскими властями "мастер-класс по теме, что значит нищая Грузия".
Обновлено в 16:07
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В офис «Красного и Белого» опять пришли с обысками
В головном офисе алкогольной сети "Красное и Белое" проходят обыски.
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Ольга Бузова согласилась стать участницей шоу «Форт Боярд»
Ольга Бузова согласилась стать участницей шоу "Форт Боярд" Обещанный пост с информацией не заставил долго ждать.
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Анджелина Джоли произвела фурор в Париже
В Париж Анджелина прилетела на съемки новой рекламной кампании марки Guerlain, с которой сотрудничает с 2017 года.
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Транспорт
Орешкин намерен отправиться на форум в Тольятти на Lada XRay
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в своём Instagram сообщил, что планирует отправиться на форум моногородов в Тольятти на автомобиле Lada XRay.
Обновлено в 16:05