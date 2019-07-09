Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе прокомментировал слова голкипера команды Маринато Гилерме о неприятной ситуации с новым контрактом.

Кикнадзе: «Локомотив» не готов повторить Гилерме предложение другого клуба из Москвы

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