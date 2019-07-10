Футбол
Кикнадзе: ФК «Локомотив» летом может потратить еще €3 млн на трансферыТАСС вчера в 15:39
Трансферный бюджет московского футбольного клуба "Локомотив" на текущее трансферное окно составляет €7 млн, четыре из которых уже потрачено. Об этом на встрече с болельщиками во вторник заявил генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.
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Василий Кикнадзе: «Нынешний трансферный бюджет клуба – семь миллионов евро»
Спорт-Экспрессвчера в 15:34
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