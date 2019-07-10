Футбол
Кикнадзе: ФК «Локомотив» летом может потратить еще €3 млн на трансферыТАСС вчера в 15:39
Трансферный бюджет московского футбольного клуба "Локомотив" на текущее трансферное окно составляет €7 млн, четыре из которых уже потрачено. Об этом на встрече с болельщиками во вторник заявил генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.
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Василий Кикнадзе: «Нынешний трансферный бюджет клуба – семь миллионов евро»
Спорт-Экспрессвчера в 15:34
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Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
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Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.
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Обновлено вчера в 18:36
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Вскрылись детали дела пойманного на госизмене помощника полпреда
Помощник полпреда российского президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев, которого обвинили в госизмене, мог передать важные данные с заседаний Совбеза в Польшу.
Обновлено вчера в 12:30
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Бонера завершил карьеру и пополнил тренерский штаб «Милана»
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Обновлено вчера в 18:06
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Напомним, за "Валенсию" выступает нападающий сборной России Денис Черышев.
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Экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что недоволен решением действующего лидера страны Владимира Зеленского, который отменил проведение военного парада в День независимости на Украине, передает РИА "Новости".
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