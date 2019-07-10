Трансферный бюджет московского футбольного клуба "Локомотив" на текущее трансферное окно составляет €7 млн, четыре из которых уже потрачено. Об этом на встрече с болельщиками во вторник заявил генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.

Кикнадзе: ФК «Локомотив» летом может потратить еще €3 млн на трансферы

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