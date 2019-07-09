Футбол
Кикнадзе: ФК «Локомотив» летом может потратить еще €3 млн на трансферыТАСС 15:39
Трансферный бюджет московского футбольного клуба "Локомотив" на текущее трансферное окно составляет €7 млн, четыре из которых уже потрачено. Об этом на встрече с болельщиками во вторник заявил генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.
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Обновлено в 17:57
Транспорт
Турбоперекрестки с подсказками могут появиться в России
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Футбол
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Обновлено в 16:58
Экономика
Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян
Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.
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Обновлено вчера в 15:24
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В партнерстве с Tinder сервис знакомств начинает развивать «МегаФон».
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После падения женщины под прибывающий поезд на станции "Тверская" московского метро восстановлено движение на центральном участке зеленой, Замоскворецкой линии.
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Авто
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В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
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Известная американская исполнительница Ники Минаж отказалась от концерта в Саудовской Аравии.
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Чешская автомобилестроительная компания Skoda запустила серийное производство кроссовера Kamiq.
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В Ливерпуле младенец отказался пить молоко из правой груди матери и заставил женщину обратиться с этой проблемой к врачам.
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Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
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Оценка в $267 млн рассчитана исходя из цены акции на момент закрытия торгов, однако букбилдинг обычно предполагает дисконт к рынку.
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В уже ставшей для всех привычной манере, через Facebook, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем решении отменить военный парад по случаю Дня независимости.
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Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
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Над Северной столицей разверзлись хляби небесные. Ливень, который методично проходит с севера на юг, подтопил дороги города.
Обновлено в 06:34
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Официально представлен первый электрический Mini Cooper SE
Компания Mini представила свой первый электромобиль - Cooper SE.
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