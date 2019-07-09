Футбол

Кикнадзе: ФК «Локомотив» летом может потратить еще €3 млн на трансферыТАСС 15:39

4 фото
Трансферный бюджет московского футбольного клуба "Локомотив" на текущее трансферное окно составляет €7 млн, четыре из которых уже потрачено. Об этом на встрече с болельщиками во вторник заявил генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Гендиректор «Локомотива»: В прошлом году клуб заработал 500 млн рублей

Советский спорт15:57

Кикнадзе раскрыл трансферный бюджет «Локомотива» на встрече с болельщиками

РИА Новости15:34

Василий Кикнадзе: «У меня было много проектов, но еще никогда такой утечки как в „Локо“ не было»

Матч ТВ16:33

Кикнадзе: у «Локомотива» очень ограниченный бюджет. Больше 7 млн не потратим

Чемпионат16:01

Кикнадзе: ФК «Локомотив» летом может потратить еще €3 млн на трансферы

ТАСС15:39

Кикнадзе: «Если требуете, чтобы в „Локо“ играли только воспитанники, давайте не будем говорить о ЛЧ»

Sport24.ru15:49

Василий Кикнадзе: «Нынешний трансферный бюджет клуба – семь миллионов евро»

Спорт-Экспресс15:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 17:02, Ашберн
Политика

Студентка упала в обморок на встрече с Путиным

Обновлено в 12:19
Происшествия

Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»

Авария на глубоководной станции АС-31 "Лошарик" произошла 1 июля примерно в 9 вечера.
Обновлено в 16:12
Происшествия

В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле

Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Авто

Появились первые фото обновленного Lada Largus

Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.
Обновлено вчера в 04:03
Политика

Путин заявил об участии «грузинских снайперов» в событиях на Майдане

Президент России Владимир Путин заявил, что знает об участии «грузинских снайперов» в событиях на Майдане в 2014 году.
Обновлено в 11:24
Политика

Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада

Обновлено в 13:59
Хоккей

«Колорадо» продлил контракт с главным тренером Беднаром

"Колорадо" в своем официальном Twitter объявил о продлении контракта с главным тренером Джаредом Беднаром.
Обновлено в 15:44
Наука

Таяние ледника Туэйтса в Антарктиде повысит уровень моря на полметра

В последние шесть лет таяние пяти крупнейших ледников Антарктиды ускорилось в два раза, выяснили американские ученые.
Обновлено в 07:10
Политика

Путин прокомментировал оскорбления от грузинского журналиста

Президент России Владимир Путин считает, что "много чести" возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его в эфире ТВ.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Из-за землетрясения в Калифорнии возник видимый из космоса разлом

Землетрясение, которое произошло в минувшую пятницу рано утром на юге Калифорнии, способствовало появлению разлома, который можно увидеть из космоса.
Обновлено в 12:22
Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Музыка

Рок-фестиваль памяти Егора Летова под Омском перенесен на 2020 год

Рок-фестиваль памяти лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова, который планировалось провести летом на частном аэродроме имени Летова под Омском, перенесен на конец мая 2020 года.
Обновлено в 12:39
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Происшествия

ЕСПЧ присудил компенсацию жертве домашнего насилия в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч евро жертве домашнего насилия в России Валерии Володиной.
Обновлено в 06:53
Политика

На Украине может не остаться предпринимателей, считает Бойко

Депутат Верховной рады, лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко считает, что действия властей Украины могут привести к тому, что в стране не останется ни предпринимателей, ни людей, которые хотят и умеют работать.
Обновлено в 16:15
Происшествия

В Новом Девяткино забил грязевой «фонтан»

Обновлено в 15:41
Футбол

«Спартак» отказывается от медицинского департамента

В ближайшее время «красно-белые» планируют закрыть медицинский департамент, главой которого сейчас является Михаил Вартапетов.
Обновлено в 15:18
Происшествия

Женщина выжила после падения под поезд метро в Москве

Обновлено в 15:11
Футбол

Баринов продлил контракт с «Локомотивом» на четыре года

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов продлил контракт с "Локомотивом" на четыре года, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 14:00
Транспорт

Орешкин намерен отправиться на форум в Тольятти на Lada XRay

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в своём Instagram сообщил, что планирует отправиться на форум моногородов в Тольятти на автомобиле Lada XRay.
Обновлено в 16:05
Армия и оружие

В Сети появилось видео обстрелов позиций ВСУ из «Горыныча» в Донбассе

В соцсетях появилось видео обстрела позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 08:29
Футбол

Кикнадзе: «Локомотив» не готов повторить Гилерме предложение другого клуба из Москвы

Обновлено в 16:58
Политика

Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном

Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Авто

Названы самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей

Эксперты агентства «Автостат» назвали самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей.
Обновлено в 15:30
Футбол

«Рейнджерс» разгромил «Сент-Джозефс»

"Рейнджерс" разгромил "Сент-Джозефс" в матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы – 4:0. Голами Райан Джэк, Альфредо Морелос, Коннор Голдсон и Олувасейи Оджо.
Обновлено в 13:48
Происшествия

Гандболистка сборной России погибла в Польше

Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 09:50
Футбол

Частный футбольный клуб «Алания Владикавказ» создан в Северной Осетии

Новый футбольный клуб "Алания Владикавказ" создан в Северной Осетии на частные средства.
Обновлено в 16:29
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Происшествия

В Ростове-на-Дону из ТЦ эвакуировали 500 человек из-за задымления

Обновлено в 16:13
Игры

Pokemon GO заработала $2,65 млрд за три года

По данным аналитического агентства Sensor Tower, она принесла своим создателям около $2,65 млрд за последние три года.
Обновлено в 06:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Василий Кикнадзе
Российский журналист и медиаменеджер, телеведущий, спортивный комментатор. С 29 декабря 2018 года - генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив». Сын известного спортивного журналиста Александра Васильевича Кикнадзе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное