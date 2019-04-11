Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном ЧМГазета.Ru 03:34
Сборная России занимает второе место на командном чемпионате мира после ритм-танца, сообщает ТАСС. Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру.
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Спорт БИЗНЕС Online07:39
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