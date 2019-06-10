Футбол
Кике Сетьен может возглавить «Шахтер»Все про Спорт ру вчера в 13:40
Клуб покидает Паулу Фонсека, который близок к назначению на пост главного тренера «Ромы». Основным претендентом на пост тренера «Шахтера» считают 60-летнего испанского специалиста Кике Сетьена.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 04:48, Ашберн
Политика
Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку
Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 01:42
Общество
Москвичей предупредили о похолодании
В Гидрометцентре предупредили москвичей о грядущем похолодании в Москве.
Обновлено в 03:54
Общество
Немцы назвали самые красивые русские имена
В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
Обновлено в 02:15
Авто
Коробки передач Renault подвели автомобили Lada
Механические коробки JH и JR устанавливают на Lada Vesta, XRAY и Largus.
Обновлено вчера в 14:33
Шоу-бизнес
Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка
Два года назад ходили слухи, что молодая жена ушла от Урганта-старшего.
Обновлено в 03:59
Политика
The Atlantic: посол США покидает Россию
Свой дипломатический пост покинет посол США в России Джон Хантсман в связи с баллотированием на должность губернатора штата Юта, 10 июня сообщает журнал The Atlantic.
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Додон аннулировал указ о роспуске парламента
Президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ вице-председателя Демпартии (ДПМ) Павла Филипа о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено 09 июня в 22:42
Происшествия
В Нижнем Тагиле после взрыва газа в жилом доме введён режим ЧС
Жертвой взрыва стал один мужчина. Также выгорело несколько квартир, перекрытия дома не повреждения.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Матвиенко обсудила с генпрокурором дело Голунова
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала нехорошей историю с арестом журналиста Ивана Голунова, она заверила, что генпрокурор Юрий Чайка будет держать это дело на личном контроле.
Обновлено в 04:35
Баскетбол
ESPN: «Уорриорз» считают, что у Дюрэнта разрыв ахилла
Обновлено в 03:03
Музыка
Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой
Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 04:19
Футбол
«Ювентус» может купить четырёх игроков «Реала»
Туринский «Ювентус» проявляет интерес к целой группе игроков мадридского «Реала», утверждает Tuttosport.
Обновлено в 02:45
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов
Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Полковнику Захарченко дали 13 лет
Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:10
Футбол
Фонсека стал главным тренером «Ромы»
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Садальский поведал о судьбе алмазной коллекции Людмилы Зыкиной
Известный актер Станислав Садальский в Instagram рассказал о знаменитой алмазной коллекции певицы Людмилы Зыкиной.
Обновлено в 02:33
Происшествия
В Польше рассказали об успехах в поисках Янтарной комнаты
Туннель, который, возможно, ведёт к Янтарной комнате, обнаружен в поселении Мамерки (Польша), передаёт RMF FM.
Обновлено вчера в 22:10
Футбол
«Краснодар» поддержал травмированного Классона
«Краснодар» поддержал своего полузащитника Виктора Классона.
Обновлено в 02:59
Общество
Совфед одобрил закон, упрощающий привлечение иностранцев к WorldSkills
Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон, который упрощает порядок работы иностранных граждан в ходе подготовки и проведения чемпионатов по профессиональному мастерству WorldSkills.
Обновлено в 04:07
Политика
Зеленский придет на заседание КС, посвященное указу о роспуске Рады
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник придет на заседание Конституционного суда (КС), который начнет рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
Управлял ногами: известный мотоблогер разбился в Подмосковье
Мотоблогер из Уфы Артем Болдырев, более известный как Болт и Moto Nexus, погиб в Подмосковье, на скорости около 140 километров в час врезавшись в отбойник.
Обновлено в 03:45
Экономика
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах
«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 03:51
Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Операционную систему Android в телефонах Huawei может сменить российская мобильная ОС "Аврора", пишут СМИ.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта
Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 02:27
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Авто
В России упали цены на УАЗ «Профи»
Обновлено в 03:03