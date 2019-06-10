Футбол

Кике Сетьен может возглавить «Шахтер»Все про Спорт ру вчера в 13:40

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Клуб покидает Паулу Фонсека, который близок к назначению на пост главного тренера «Ромы». Основным претендентом на пост тренера «Шахтера» считают 60-летнего испанского специалиста Кике Сетьена.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 04:48, Ашберн
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Португальский футболист и футбольный тренер. Главный тренер донецкого «Шахтёра».
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