Кике Сетьен может возглавить «Шахтер»Все про Спорт ру вчера в 13:40

Клуб покидает Паулу Фонсека, который близок к назначению на пост главного тренера «Ромы». Основным претендентом на пост тренера «Шахтера» считают 60-летнего испанского специалиста Кике Сетьена.

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