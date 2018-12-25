Футбол

Кике Санчес Флорес возглавил «Шанхай Шэньхуа»
Спорт-Экспресс
06:11

Атлетико — Эспаньол
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, 22 декабря
Стадион «Ванда Метрополитано»
Антуан Гризманн
56′
Никола Калинич
Витоло
65′
70′
Серхио Гарсия
Пабло Пьятти
Анхель Корреа
Франсиско Монтеро
72′
72′
Налдо Перейра
Оскар Мелендо
Томас Парти
Желсон Мартинш
77′
82′
Дидак Вила
Адриа Педроса
Ян Облак
85′
88′
Эстебан Гранеро
"Шанхай Шэньхуа" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с испанским тренером Кике Санчесом Флоресом.
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