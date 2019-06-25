Политика

Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и РоссииГазета.Ru вчера в 10:35

Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России. По словам Кикабидзе, он на стороне грузинской оппозиции.
Читать в источнике
с чего всё началось

Кикабидзе порассуждал о Грузии и России

Любимый артист всех советских зрителей Вахтанг Кикабидзе давно уже не приезжает в Россию — сразу после войны 2008 года. Он обижен на нашу страну, это ясно, он не простил ее. Но вот просто к россиянам это никак не относится — да, Кикабидзе по-прежнему с нами, что бы ни говорили.
Московский Комсомолецвчера в 10:00

Подробнее о событии

Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о Грузии и России

Известия03:26

Кикабидзе допустил преднамеренный характер конфликта России и Грузии

РБКвчера в 16:56

Кикабидзе досталось за унижение России после слов о конфликте с Грузией

Газета.Ru00:38

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

РИА Новостивчера в 19:07

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

RT на русскомвчера в 18:01

«Маразм - это страшно»: критикующего Россию Кикабидзе поставили на место

ТВ Центр01:32

Кикабидзе порассуждал о Грузии и России

Московский Комсомолецвчера в 10:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:55, Вашингтон
Экономика

Альберт Шигабутдинов уходит с должности гендиректора «ТАИФ»

Генеральный директор группы компаний «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов заявил о решении покинуть занимаемый пост.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес

Ксения Собчак подверглась критике со стороны подписчиков

Обновлено в 01:31
Происшествия

МЧС: Иркутские спасатели прибыли в Тайшетский район

Обновлено в 00:05
Происшествия

Двое десантников погибли после прыжка с парашютом в Крыму

Обновлено в 03:43
Технологии

Школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ

Федеральный институт педагогических измерений может разрешить поиск информации в интернете на ЕГЭ по гуманитарным предметам.
Обновлено вчера в 20:54
Армия и оружие

В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном

Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханны.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

В Саратове предотвратили теракт

По информации ведомства, гражданин России приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб и организовал у себя в гараже лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.
Обновлено в 03:31
Происшествия

В Петербурге трамвай сбил велосипедиста

По данным группы во «ВКонтакте» «ДПТ и ЧП | Санкт-Петербург», велосипедиста сбил трамвай «Чижик» около 7:15.
Обновлено в 03:15
Общество

На месте ракетного завода в Москве построят гигантский деловой центр

Позднее стороны договорились о совместном развитии территории.
Обновлено вчера в 17:37
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отступлении ВСУ с позиций в Донбассе

Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

Жертвами московского отравителя стали десять человек

Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено вчера в 15:20
Музыка

Погиб экс-гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Экс-гитарист ВИА "Песняры" Аркадий Ивановский трагически погиб, передает агенство "БелТА". Сообщается, что 24 июня музыкант утонул.
Обновлено в 03:33
Происшествия

В Италии арестовали более 120 мафиози

Полиция Италии арестовала более 120 человек по подозрению в причастности к деятельности преступной организации каморра.
Обновлено в 02:48
Происшествия

СК возбудил дело после отравления 24 человек в Краснодаре

В среду по факту массового отравления жителей поселка Краснодарского, расположенного в Прикубанского районе столицы края, СК возбудил уголовное дело.
Обновлено в 03:46
Авто

Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС

Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.
Обновлено вчера в 09:07
Экономика

Ольга Наумова покинула «Магнит»

Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес

Названо имя возможной крестной сына Меган Маркл и принца Гарри

Королевские эксперты Великобритании назвали имя человека, который с наибольшей вероятностью может стать крестным новорожденного принца Арчи.
Обновлено в 01:27
Политика

Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ

Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 03:41
Происшествия

Двухлетний россиянин два дня просидел в квартире с телом отца

Полицейские и спасатели вызволили из квартиры в городе Назарово Красноярского края двухлетнего мальчика, который два дня находился наедине с мертвым отцом, рассказали РИА Новости в краевом главке МВД.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес

У отца Юлии Началовой обнаружили рак

Отец Юлии Началовой признался, что тогда все было как во сне, потому что они были невменяемы после смерти дочери.
Обновлено вчера в 14:12
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Футбол

Буффон возвращается в «Ювентус»

Обновлено в 01:12
Авто

Audi презентовала обновленный кроссовер Audi Q7

Компания Audi представила обновленный кроссовер Audi Q7.
Обновлено вчера в 21:30
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 21:13
Происшествия

Суд продлил запрет определенных действий младшей из сестер Хачатурян

Обновлено в 03:34
Культура

Культурные нормативы появятся в российских школах с 1 сентября

Учебная программа в российских школах с 1 сентября 2019 года будет дополнена культурными нормативами.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия

Число погибших после взрывов в Казахстане увеличилось до трех

Обновлено в 02:54
Политика

Виктория Скрипаль подозревает экс-офицера ГРУ в сговоре с Лондоном

Родственница Сергея Скрипаля уверена, что бывший офицер ГРУ и его дочь находятся под тщательным контролем и в разных местах.
Обновлено в 01:41
Культура

Картину Караваджо продали еще до начала аукциона

Картина итальянского художника эпохи Возрождения Микеланджело да Караваджо "Юдифь и Олоферн" была продана еще до начала объявленного аукциона.
Обновлено вчера в 18:31
Общество

Раскрыты многомиллионные расходы Минпромторга на командировки

Transparency International сообщила о многомиллионных затратах Минпромторга на иностранные командировки.
Обновлено вчера в 03:46
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное