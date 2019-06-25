Политика
Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и РоссииГазета.Ru вчера в 10:35
Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России. По словам Кикабидзе, он на стороне грузинской оппозиции.
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с чего всё началось
Любимый артист всех советских зрителей Вахтанг Кикабидзе давно уже не приезжает в Россию — сразу после войны 2008 года. Он обижен на нашу страну, это ясно, он не простил ее. Но вот просто к россиянам это никак не относится — да, Кикабидзе по-прежнему с нами, что бы ни говорили.Московский Комсомолецвчера в 10:00
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