Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и РоссииГазета.Ru 10:35

Любимый артист всех советских зрителей Вахтанг Кикабидзе давно уже не приезжает в Россию — сразу после войны 2008 года. Он обижен на нашу страну, это ясно, он не простил ее. Но вот просто к россиянам это никак не относится — да, Кикабидзе по-прежнему с нами, что бы ни говорили.

с чего всё началось

Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России. По словам Кикабидзе, он на стороне грузинской оппозиции.

Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России

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