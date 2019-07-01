Политика

Кикабидзе прокомментировал отказ Катамадзе выступать в РоссииRT на русском 11:28

Актёр Вахтанг Кикабидзе прокомментировал в беседе с РИА Новости решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России. «Я выражаю полную поддержку её решению», — заявил Кикабидзе. Ранее Катамадзе сообщила, что приняла решение больше не выступать в России.
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Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России

Актер Вахтанг Кикабидзе выразил поддержку грузинской певице Нино Катамадзе, которая отказалась выступать в России. Катамадзе 30 июня написала в Facebook, что поддерживает протестующих в Грузии, которые требуют отставки главы МВД страны.
РИА Новости10:11

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Кикабидзе поддержал Катамадзе

Взгляд.ру10:35

Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать в России певицу Нино Катамадзе

РБК11:51

Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России

РИА Новости10:11

Кикабидзе сделал заявление насчет антироссийского демарша Катамадзе

Газета.Ru10:52

Кикабидзе прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

RT на русском11:28

Кикабидзе прокомментировал отказ грузинских артистов выступать в России

Телеканал 360°09:44

Кикабидзе высказался о решении грузинских артистов не выступать в России

Ридус05:42
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Политика

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Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
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Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
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Следствие по делу украинских моряков завершено

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Авто

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Политика

Джазовая певица Ирина Отиева призвала прекратить пиар Нино Катамадзе

Песков предположил, что грузинская певица многого не знает в плане политики.
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Хайди Клум вышла в свет с молодым женихом в платье-кимоно

Для выхода в свет Клум решила надеть шелковое платье-кимоно, а Каулитц выбрал черный total-look.
Обновлено в 11:48
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Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
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Шоу-бизнес

Дочь Галины Стахановой нашла биологического отца

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Шоу-бизнес

Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону

Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей

Свою находку женщина отнесла в полицию Жительница Челябинска нашла сумку с почти миллионом рублей внутри и отнесла её в полицию, сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Челябинской области.
Обновлено в 11:01
Происшествия

Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане

Обновлено в 04:04
Экономика

Состояние российских миллиардеров за полгода увеличилось на $38 млрд

Общее состояние самых богатых людей России за первое полугодие 2019 года увеличилось почти на $38 млрд.
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Происшествия

Финские пограничники задержали пьяную россиянку на резиновой лодке

Пьяную россиянку на резиновой лодке подозревают в незаконном пересечении финской границы, сообщает пограничный отряд Северной Карелии (восточная Финляндия).
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес

На могилу Началовой начали продавать паломнические туры

Обновлено в 06:59
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Samsung представила пять телефонов, а Xiaomi четыре. Ранее ГЛАС сообщал о лидирующей позиции компании Apple в сегменте премиум-смартфонов.
Обновлено в 03:19
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
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Происшествия

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Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
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Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Авто

Составили рейтинг популярных дизельных автомобилей в России

За 5 месяцев 2019 года на российском рынке было продано 45 870 дизельных автомобилей – на 8,3% меньше, чем годом ранее.
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Кино

Умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено в 10:14
Происшествия

Сотрудники тверского СИЗО пойдут под суд за избиение заключенной

Сотрудники СИЗО в Тверской области предстанут перед судом за избиение заключенной, которую затем поместили в штрафной изолятор, для чего пришлось подделать документы, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:38
Футбол

Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»

Грузинский футболист Хвича Кварацхелия покинул московский "Локомотив". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба команды.
Обновлено в 11:16
Общество

Жителей Земли ждет полное солнечное затмение

Обновлено в 01:37
Армия и оружие

Появилось видео с места падения на Кипре неопознанного объекта

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Стало известно, сколько россияне тратят на смартфоны

В денежном же выражении рост во втором квартале составил 7,5%. Таким образом, россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей.
Обновлено в 11:18
Политика

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

Израиль исчезнет в течение получаса, если США решат ударить по Ирану.
Обновлено в 11:55
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