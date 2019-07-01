Политика
Кикабидзе прокомментировал отказ Катамадзе выступать в РоссииRT на русском 11:28
Актёр Вахтанг Кикабидзе прокомментировал в беседе с РИА Новости решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России. «Я выражаю полную поддержку её решению», — заявил Кикабидзе. Ранее Катамадзе сообщила, что приняла решение больше не выступать в России.
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с чего всё началось
Вахтанг Кикабидзе прокомментировал решение певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России. "Я выражаю полную поддержку ее решению", — заявил артист РИА Новости.РИА Новости10:11
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