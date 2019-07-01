Политика

Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать в России КатамадзеRuposters.ru 11:58

Актер Вахтанг Кикабидзе выступил в поддержку грузинской певицы Нино Катамадзе, отказавшейся выступать в России после волны русофобских демонстраций в Грузии. Известный артист в интервью РИА Новости заявил, что остается на ее стороне.
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