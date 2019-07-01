Политика
Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать в России КатамадзеRuposters.ru 11:58
Актер Вахтанг Кикабидзе выступил в поддержку грузинской певицы Нино Катамадзе, отказавшейся выступать в России после волны русофобских демонстраций в Грузии. Известный артист в интервью РИА Новости заявил, что остается на ее стороне.
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Дело Ивана Голунова передано в СКР
Дело о покушении на сбыт наркотиков, обвиняемым по которому ранее проходил Иван Голунов, передано в Следственный комитет России (СКР), сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин в своем telegram-канале.
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Умерла советская актриса Надежда Чередниченко
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Мэр Тулуна Иркутской области, пострадавшего от сильного паводка, Юрий Карих подчеркнул, что сведения о прорыве дамбы в городе не соответствуют действительности.
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В Гонконге протестующие захватили парламент
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Гаджеты
Samsung вернул лидерские позиции на рынке российских смартфонов
Южнокорейская компания Samsung вновь стала лидером продаж в денежном и количественном отношении во втором квартале 2019 года в России, сообщает РБК.
Обновлено в 21:44
Экономика
Медведев рассказал, что нужно для повышения уровня жизни россиян
Все нацпроекты в конечном итоге предусматривают устойчивый рост реальных доходов граждан РФ, потому что направлены на повышение уровня жизни россиян, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:10
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Общество
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Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Происшествия
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Обновлено в 16:44
Армия и оружие
ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО
«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», — говорится в тексте.
Обновлено в 22:07
Политика
Трамп заявил о новой встрече с Ким Чен Ыном
Обновлено в 19:07
Политика
Роскомнадзор пригрозил Google новым штрафом
Роскомнадзор рассчитывает, что Google увеличит фильтрацию запрещенной в России информации и до штрафа дело не дойдет, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью телеканалу "Россия 24".
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Романьоли провел первую тренировку в «Спартаке»
Обновлено в 13:46
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Жительница Техаса признала себя виновной в отправке бомбы Обаме
Жительница Техаса признала себя виновной в отправке заминированных посылок экс-президенту США Бараку Обаме.
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Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
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Netflix показал будущих героев «Ведьмака»
Стриминговый канал Netflix показал, как будут выглядеть герои будущей экранизации «Ведьмака» Геральт, Йенифер и Цири.
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Интернет
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По данным специалистов, игра под названием Scary Granny ZOMBIE Mod: The Horror Game 2019 тайно воровала у пользователей логины и пароли от учетных записей в Google и Facebook.
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Армия и оружие
Украина изменила планы учений с США из-за России
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