Политика
Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать в России КатамадзеRuposters.ru вчера в 11:58
Актер Вахтанг Кикабидзе выступил в поддержку грузинской певицы Нино Катамадзе, отказавшейся выступать в России после волны русофобских демонстраций в Грузии. Известный артист в интервью РИА Новости заявил, что остается на ее стороне.
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Общество
Алтайский край включили в пилотный проект по снижению бедности
В программу вошли 13 регионов Минтруд России внес еще пять регионов в пилотный проект по снижению бедности в России: Алтайский и Пермский края, Курганскую область, а также республики Коми и Тыва.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
У экс-прокурора Пермского края нашли полмиллиарда рублей
Прокуратура Пермского края через суд добивается конфискации более 500 млн рублей, принадлежащих экс-руководителю краевого управления Ростехнадзора и региональной прокуратуры Александру Кондалову.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран
Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
Полицейский из Кузбасса погиб в Чечне
Сотрудник ППС Новокузнецка старшина полиции Александр Дворников был в служебной командировке на Северном Кавказе.
Обновлено вчера в 21:29
Энергетика
Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи России
Во вторник, 2 июля, страны ОПЕК+ соберутся в секретариате в полном составе, чтобы окончательно согласовать проект хартии, а также продление сделки на девять месяцев - по март 2020 года включительно.
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Полиция устанавливает личность погибшего мужчины, выпавшего из отсека шасси самолета над Лондоном, сообщил Скотленд-Ярд.
Обновлено вчера в 13:47
Здоровье
В США женщина похудела на 270 килограммов
Жительница штата Теннесси 51-летняя Милла Кларк, весившая 340 килограммов, в результате борьбы с лишним весом смогла похудеть почти в пять раз, передает Daily Mail.Сообщается, что американка страдала от ожирения с детства.
Обновлено вчера в 07:17
Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено вчера в 16:43
Наука
Ученые нашли древний дворец в иракском водохранилище
Археологи считают, что глиняные таблички, покрытые древними письменами, могут помочь ученым лучше понять жизнь общества.
Обновлено вчера в 13:08
Экономика
В России предупредили о росте цен на мясо
В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено вчера в 22:50
Экономика
В Казахстане составят список лиц для списания потребительских кредитов
В Казахстане приступили к формированию перечня лиц, которые могут рассчитывать на помощь государства в списании потребительских кредитов, сообщили в пресс-службе Национального банка республики.
Обновлено вчера в 00:09
Армия и оружие
Без Франции и Китая. Какой авианосец готовит Россия
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
В зоне паводка в Иркутской области госпитализированы 190 человек
Обновлено вчера в 22:37
Экономика
Morgan Stanley снизил прогноз роста мировой экономики на 2019-2020 гг
Экономисты ожидают, что мировой рост замедлится до шестилетнего минимума в 2,9% к концу года с 3,2% в первом квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 05:28
Общество
Точный гороскоп на 2 июля для всех знаков Зодиака: Скорпионов ждут жертвы
Тельцам 2 июля гороскоп настоятельно рекомендует отказаться от мечтаний и фантазий. Сам день будет для знака Зодиака очень плодотворным.
Обновлено вчера в 09:30
Общество
«Хотите права мне качнуть?»: губернатор Усс — жителям подтопленного Канска
Губернатор Красноярского края Александр Усс 1 июля побывал в пострадавшем от паводка городе Канске.
Обновлено вчера в 23:45
Общество
Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение
Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.
Обновлено вчера в 20:47
Теннис
Хачанов вышел во второй круг Уимблдона
Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Южной Кореи Квон Сон У в первом круге Уимблдона.
Обновлено в 00:22
Авто
Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным
Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.
Обновлено вчера в 07:53
Политика
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено вчера в 18:54
Общество
Эксперт ООН рассказала о насекомоядном будущем человечества
Говоря о потенциале новых видов продовольствия, Муир назвала хорошим знаком изменения в законодательства европейских стран, которые разрешат использовать насекомых для питания человека.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено 30 июня в 13:29
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
Младшую из сестер Хачатурян признали невменяемой
Уголовное дело в отношении младшей из сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца, будет рассматриваться отдельно из-за того, что девушку признали психически невменяемой.
Обновлено вчера в 08:13
Общество
Бутина похудела на 20 кг за время нахождения в тюрьме США
Обновлено вчера в 20:46
Политика
Медведев объявил о запуске системы учета доходов нуждающихся россиян
Росстат с 2020 года запустит специальную информационную систему для учета благосостояния каждого нуждающегося россиянина.
Обновлено вчера в 15:09
Происшествия
В лагере в Подмосковье детей накормили пряниками с плесенью
Лагерь в Королеве проверят следователи после того, как детей накормили пряниками с плесенью.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
В Москве задержали мошенницу, укравшую 775 тысяч рублей у пенсионера
Полицейские задержали приехавшую из ближнего зарубежья 25-летнюю женщину, которую подозревают в краже 775 тысяч рублей у 89-летнего пенсионера в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:05
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Авто
Появились первые фотографии обновленного BMW X6
Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.
Обновлено вчера в 23:15