Политика

Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать в России КатамадзеRuposters.ru вчера в 11:58

Актер Вахтанг Кикабидзе выступил в поддержку грузинской певицы Нино Катамадзе, отказавшейся выступать в России после волны русофобских демонстраций в Грузии. Известный артист в интервью РИА Новости заявил, что остается на ее стороне.
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Кикабидзе поддержал Катамадзе

Взгляд.рувчера в 10:35

Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать в России певицу Нино Катамадзе

РБКвчера в 11:51

Кикабидзе высказался о решении грузинских артистов не выступать в России

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РИА Новостивчера в 10:11

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News.ruвчера в 05:59

Кикабидзе прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

RT на русскомвчера в 11:28
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Происшествия

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Энергетика

Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи России

Во вторник, 2 июля, страны ОПЕК+ соберутся в секретариате в полном составе, чтобы окончательно согласовать проект хартии, а также продление сделки на девять месяцев - по март 2020 года включительно.
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Жительница штата Теннесси 51-летняя Милла Кларк, весившая 340 килограммов, в результате борьбы с лишним весом смогла похудеть почти в пять раз, передает Daily Mail.Сообщается, что американка страдала от ожирения с детства.
Обновлено вчера в 07:17
Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено вчера в 16:43
Наука

Ученые нашли древний дворец в иракском водохранилище

Археологи считают, что глиняные таблички, покрытые древними письменами, могут помочь ученым лучше понять жизнь общества.
Обновлено вчера в 13:08
Экономика

В России предупредили о росте цен на мясо

В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено вчера в 22:50
Экономика

В Казахстане составят список лиц для списания потребительских кредитов

В Казахстане приступили к формированию перечня лиц, которые могут рассчитывать на помощь государства в списании потребительских кредитов, сообщили в пресс-службе Национального банка республики.
Обновлено вчера в 00:09
Армия и оружие

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Обновлено вчера в 07:35
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В зоне паводка в Иркутской области госпитализированы 190 человек

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Экономика

Morgan Stanley снизил прогноз роста мировой экономики на 2019-2020 гг

Экономисты ожидают, что мировой рост замедлится до шестилетнего минимума в 2,9% к концу года с 3,2% в первом квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 05:28
Общество

Точный гороскоп на 2 июля для всех знаков Зодиака: Скорпионов ждут жертвы

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Общество

«Хотите права мне качнуть?»: губернатор Усс — жителям подтопленного Канска

Губернатор Красноярского края Александр Усс 1 июля побывал в пострадавшем от паводка городе Канске.
Обновлено вчера в 23:45
Общество

Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение

Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.
Обновлено вчера в 20:47
Теннис

Хачанов вышел во второй круг Уимблдона

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Авто

Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным

Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.
Обновлено вчера в 07:53
Политика

Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Обновлено вчера в 18:54
Общество

Эксперт ООН рассказала о насекомоядном будущем человечества

Говоря о потенциале новых видов продовольствия, Муир назвала хорошим знаком изменения в законодательства европейских стран, которые разрешат использовать насекомых для питания человека.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом

Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
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Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
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Уголовное дело в отношении младшей из сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца, будет рассматриваться отдельно из-за того, что девушку признали психически невменяемой.
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Общество

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Происшествия

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Происшествия

В Москве задержали мошенницу, укравшую 775 тысяч рублей у пенсионера

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Появились первые фотографии обновленного BMW X6

Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.
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