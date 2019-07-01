Актер Вахтанг Кикабидзе выступил в поддержку грузинской певицы Нино Катамадзе, отказавшейся выступать в России после волны русофобских демонстраций в Грузии. Известный артист в интервью РИА Новости заявил, что остается на ее стороне.

Общество Алтайский край включили в пилотный проект по снижению бедности В программу вошли 13 регионов Минтруд России внес еще пять регионов в пилотный проект по снижению бедности в России: Алтайский и Пермский края, Курганскую область, а также республики Коми и Тыва.

Происшествия У экс-прокурора Пермского края нашли полмиллиарда рублей Прокуратура Пермского края через суд добивается конфискации более 500 млн рублей, принадлежащих экс-руководителю краевого управления Ростехнадзора и региональной прокуратуры Александру Кондалову.

Политика В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.

Происшествия Полицейский из Кузбасса погиб в Чечне Сотрудник ППС Новокузнецка старшина полиции Александр Дворников был в служебной командировке на Северном Кавказе.

Энергетика Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи России Во вторник, 2 июля, страны ОПЕК+ соберутся в секретариате в полном составе, чтобы окончательно согласовать проект хартии, а также продление сделки на девять месяцев - по март 2020 года включительно.

Происшествия Из летящего над Лондоном самолета выпал труп Полиция устанавливает личность погибшего мужчины, выпавшего из отсека шасси самолета над Лондоном, сообщил Скотленд-Ярд.

Здоровье В США женщина похудела на 270 килограммов Жительница штата Теннесси 51-летняя Милла Кларк, весившая 340 килограммов, в результате борьбы с лишним весом смогла похудеть почти в пять раз, передает Daily Mail.Сообщается, что американка страдала от ожирения с детства.

Общество Обнародовано скандальное расследование Голунова Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.

Наука Ученые нашли древний дворец в иракском водохранилище Археологи считают, что глиняные таблички, покрытые древними письменами, могут помочь ученым лучше понять жизнь общества.

Экономика В России предупредили о росте цен на мясо В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.

Экономика В Казахстане составят список лиц для списания потребительских кредитов В Казахстане приступили к формированию перечня лиц, которые могут рассчитывать на помощь государства в списании потребительских кредитов, сообщили в пресс-службе Национального банка республики.

Экономика Morgan Stanley снизил прогноз роста мировой экономики на 2019-2020 гг Экономисты ожидают, что мировой рост замедлится до шестилетнего минимума в 2,9% к концу года с 3,2% в первом квартале 2019 года.

Общество Точный гороскоп на 2 июля для всех знаков Зодиака: Скорпионов ждут жертвы Тельцам 2 июля гороскоп настоятельно рекомендует отказаться от мечтаний и фантазий. Сам день будет для знака Зодиака очень плодотворным.

Общество «Хотите права мне качнуть?»: губернатор Усс — жителям подтопленного Канска Губернатор Красноярского края Александр Усс 1 июля побывал в пострадавшем от паводка городе Канске.

Общество Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.

Теннис Хачанов вышел во второй круг Уимблдона Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Южной Кореи Квон Сон У в первом круге Уимблдона.

Авто Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.

Общество Эксперт ООН рассказала о насекомоядном будущем человечества Говоря о потенциале новых видов продовольствия, Муир назвала хорошим знаком изменения в законодательства европейских стран, которые разрешат использовать насекомых для питания человека.

Политика Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.

Транспорт «Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии "Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.

Происшествия Младшую из сестер Хачатурян признали невменяемой Уголовное дело в отношении младшей из сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца, будет рассматриваться отдельно из-за того, что девушку признали психически невменяемой.

Политика Медведев объявил о запуске системы учета доходов нуждающихся россиян Росстат с 2020 года запустит специальную информационную систему для учета благосостояния каждого нуждающегося россиянина.

Происшествия В лагере в Подмосковье детей накормили пряниками с плесенью Лагерь в Королеве проверят следователи после того, как детей накормили пряниками с плесенью.

Происшествия В Москве задержали мошенницу, укравшую 775 тысяч рублей у пенсионера Полицейские задержали приехавшую из ближнего зарубежья 25-летнюю женщину, которую подозревают в краже 775 тысяч рублей у 89-летнего пенсионера в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Общество Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.