Политика
Кикабидзе поддержал отказ Катамадзе выступать в РоссииБИЗНЕС Online 12:26
Актер Вахтанг Кикабидзе прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать в России. Он выразил поддержку решению артистки. «Выражаю полную поддержку ее решению», — цитирует РИА «Новости» Кикабидзе.
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Пять сервисов обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их услугам
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Авто
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Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
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На детской площадке на Украине произошел взрыв
В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
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