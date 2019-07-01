Политика

Кикабидзе поддержал отказ Катамадзе выступать в РоссииБИЗНЕС Online 12:26

Актер Вахтанг Кикабидзе прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать в России. Он выразил поддержку решению артистки. «Выражаю полную поддержку ее решению», — цитирует РИА «Новости» Кикабидзе.
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