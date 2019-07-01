Политика
Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в РоссииРИА Новости 10:11
Катамадзе 30 июня написала в фейсбуке, что поддерживает протестующих в Грузии. Она отметила, что 22 июня приняла участие в фестивале "Усадьба Jazz", но это выступление стало ее последним концертом в России. По словам певицы, она не могла отказаться от концерта "из-за девятилетней незрячей девочки".
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с чего всё началось
Вахтанг Кикабидзе прокомментировал решение певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России. "Я выражаю полную поддержку ее решению", — заявил артист РИА Новости.РИА Новости10:11
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