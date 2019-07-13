Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в РоссииLenta.ru вчера в 11:05
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России. Он сказал, что на таких мероприятиях артист хорошо зарабатывает.
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Что и требовалось доказать: что Кикабидзе, что Катамадзе - одним миром мазаны.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельГазета.Ru вчера в 00:29
с чего всё началось
Секретные заработки Вахтанга Кикабидзе в нашей стране «рассекретил» актер Борис Клюев. По словам звезды сериала «Воронины», 80-летний грузинский певец регулярно приезжает в Россию, чтобы выступить на корпоративах, хотя всех вокруг уверяет в своей принципиальной позиции.Комсомольская правдавчера в 07:38
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Общество
Погода в Тюмени 14 июля: в воскресенье будет пекло
В Тюмени сегодня, 14 июля, ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35
Политика
Daily Mail: Трамп разрушил ядерную сделку с Ираном назло Обаме
Посол Британии в США Ким Дэррок, который ушел в отставку после того, как секретные письма с его критическими оценками администрации президента США попали в прессу, заявил в направленных в Лондон телеграммах, что Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном "назло" экс-президенту США Бараку Обаме.
Обновлено в 02:07
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Музыка
Валерий Леонтьев дал последний концерт
Российский исполнитель Валерий Леонтьев дал свой последний концерт.
Обновлено вчера в 07:55
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:58
Политика
Кондитер отправил Путину пирог после поставки Турции российских С-400
Кондитер Хасан Аджар в ответ на поставки Россией ЗРК С-400 испек традиционный турецкий пирог бёрек специально для президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 14:07
Кино
Скоропостижно скончалась актриса Стефани Низник
Американская актриса и звезда серии фильмов «Звездный путь» Стефани Низник умерла в возрасте 52 лет, сообщил 13 июля телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:20
Спорт
Волейбол. Российская команда вышла в финал Лиги наций
Финал пройдет в ночь с воскресенья на понедельник. В прошлом году россияне в итоге стали победителями Лиги наций.
Обновлено в 01:00
Политика
США осуждают задержание в Каракасе двух соратников Гуайдо
Советник резидента США по национальной безопасности Джон Болтон осудил «произвольное задержание режимом Мадуро» в Каракасе двух соратников венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо.
Обновлено в 01:35
Культура
Жан-Поль Бельмондо получил орден Почётного легиона
Обновлено в 02:19
Экология
В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха
Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева сравнила себя в молодости с дочерью
Актриса опубликовала в Instagram черно-белый коллаж, на котором сравнила собственное фото в молодости и снимок наследницы.
Обновлено вчера в 08:49
Футбол
Тарасову сняли гипс в римской клинике
Бывшему полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Тарасову сняли гипс в римской клинике Villa Stuart.
Обновлено в 02:31
Спорт
FINA не ведет допинговых расследований в отношении российских спортсменов
Международная федерация плавания (FINA) не ведет допинговых расследований в отношении российских спортсменов после проверки базы данных московской лаборатории за период с 2012 по 2015 год.
Обновлено в 02:50
Кино
Экранизация Mortal Kombat получит «взрослый» рейтинг
Обновлено 12 июля в 08:00
Происшествия
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Баскетбол
Энтони Дэвис: «Я решил взять свою карьеру под свой контроль»
Тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал, почему в середине прошлого сезона он попросил обмен у руководства «Нового Орлеана».
Обновлено в 02:25
Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям
Оказалось, что рядом с глазом у него застрял рыболовный крючок. Помочь скату решил подводный фотограф Джейк Уилтон.
Обновлено в 02:47
Политика
Bloomberg узнал о готовящихся в США санкциях против Турции из-за С-400
Команда президента США Дональда Трампа определилась с пакетом санкций, который должен быть принят в отношении Турции за то, что она начала получать в рамках контракта с Россией комплектующие для зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 17:10
Шоу-бизнес
Артур Смольянинов заявил, что хочет дочь от Дарьи Мельниковой
Артур Смольянинов заявил, что если у него родится наследница, то она непременно станет "папиной дочкой" К слову, скорее всего Артур Смольянинов слукавил: Дарья Мельникова не раз признавалась, что супруг помогает ей с детьми и вполне способен взять на себя ответственность за обоих наследников.
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия
Подруга обвиняемого в убийстве стюардессы рассказала о его характере
Подруга Никиты Енина, обвиняемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой, рассказала, что в жизни молодой человек был добрым и взвешенным.
Обновлено в 01:16
Происшествия
В Тверской области при крушении дельталета погибли два человека
В Тверской области в субботу разбился дельталет.
Обновлено в 03:30
Происшествия
На Урале решили увековечить память о визите президента США Никсона
В свердловском Дегтярске решили увековечить память о визите на Урал 37-го президента США Ричарда Никсона.
Обновлено в 01:28
Общество
«Дело блогерш-убийц»: счет жертв пошел на сотни тысяч
На этой неделе передовую Данию потрясло сообщение одной из самых известных персон страны — о том, что она намерена свести счеты с жизнью.
Обновлено в 01:00
Финансы
Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет
Удачное стечение положительных факторов сформировало исключительно позитивный сентимент для рубля.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина
Обновлено вчера в 10:32