Секретные заработки Вахтанга Кикабидзе в нашей стране «рассекретил» актер Борис Клюев. По словам звезды сериала «Воронины», 80-летний грузинский певец регулярно приезжает в Россию, чтобы выступить на корпоративах, хотя всех вокруг уверяет в своей принципиальной позиции.

с чего всё началось

Что и требовалось доказать: что Кикабидзе, что Катамадзе - одним миром мазаны.

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России. Он сказал, что на таких мероприятиях артист хорошо зарабатывает.

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

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