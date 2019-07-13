Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в РоссииLenta.ru 11:05
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России. Он сказал, что на таких мероприятиях артист хорошо зарабатывает.
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Что и требовалось доказать: что Кикабидзе, что Катамадзе - одним миром мазаны.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельГазета.Ru 00:29
с чего всё началось
Секретные заработки Вахтанга Кикабидзе в нашей стране «рассекретил» актер Борис Клюев. По словам звезды сериала «Воронины», 80-летний грузинский певец регулярно приезжает в Россию, чтобы выступить на корпоративах, хотя всех вокруг уверяет в своей принципиальной позиции.Комсомольская правда07:38
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В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
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Полузащитник «Уфы» Данила Емельянов прокомментировал матч против «Урала» (2:3), который стал для игрока дебютным в РПЛ.
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В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих
"На 112-м км трассы Р-240 Уфа - Оренбург водитель, управляя грузовой [машиной] Volvo с полуприцепом-цементовозом без груза, совершил наезд на стоящий у правого края дороги автомобиль УАЗ дорожной службы", - сообщили в ведомстве, отметив, что затем машина сбила пятерых дорожных рабочих.
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Украинские радикалы устроили акцию протеста у здания СБУ
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Посетители Reddit выяснили, что такая проблема существует и у пользователей, основу системы которых составляют ядра серии Linux 5.0 и новее, а владельцы видеокарт Nvidia столкнулись с «экраном смерти» при установке нового процессора AMD.
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Раскрыты характеристики HTC Wildfire E — первой модели возрожденной линейки Wildfire
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Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
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Оказалось, что не меньше, чем от деятельности целой европейской страны — Бельгии. А на общемировом уровне это 1% от всех выбросов.
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Авто
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Японские инженеры создали экран, состоящий из потока падающих стеклянных частиц, отражающих проецируемое на них изображение.
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Происшествия
В Нью-Йорке произошёл сбой в подаче электроэнергии
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Происшествия
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Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
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