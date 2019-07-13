Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в РоссииLenta.ru 11:05

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России. Он сказал, что на таких мероприятиях артист хорошо зарабатывает.
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Алексей Пушков
Что и требовалось доказать: что Кикабидзе, что Катамадзе - одним миром мазаны.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельГазета.Ru 00:29
с чего всё началось

Вахтанг Кикабизде – «Комсомолке»: Я всегда готов петь для русских

Секретные заработки Вахтанга Кикабидзе в нашей стране «рассекретил» актер Борис Клюев. По словам звезды сериала «Воронины», 80-летний грузинский певец регулярно приезжает в Россию, чтобы выступить на корпоративах, хотя всех вокруг уверяет в своей принципиальной позиции.
Комсомольская правда07:38

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Кикабидзе опроверг обвинение в «тайных корпоративах» в России

News.ru08:29

Кикабидзе ответил на сообщения о тайных корпоративах в России

Известия12:54

Кикабидзе и Пушков отреагировали на новости о российских корпоративах певца

Вести.Ru11:16

Кикабидзе частично подтвердил «тайные» выступления для россиян

Московский Комсомолец11:11

Кикабидзе ответил на сообщения о выступлениях в России

РИА Новости10:16

Вахтанг Кикабизде – «Комсомолке»: Я всегда готов петь для русских

Комсомольская правда07:38

«Приходи к нему лечиться и Катамадзе, и Кикабидзе»: В Сети поставили неутешительный диагноз артистам из Грузии

Царьград16:55
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:20, Ашберн
Армия и оружие

ВСУ обстреляли фильтровальную станцию в Донбассе

Обновлено в 17:35
Происшествия

На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта

В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волга столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено в 18:23
Шоу-бизнес

Жена Александра Малинина поделилась секретом молодости в 60 лет

Обновлено в 07:13
Армия и оружие

Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве

Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено вчера в 15:22
Политика

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Политика

Кондитер отправил Путину пирог после поставки Турции российских С-400

Кондитер Хасан Аджар в ответ на поставки Россией ЗРК С-400 испек традиционный турецкий пирог бёрек специально для президента России Владимира Путина.
Обновлено в 14:07
Происшествия

ГП нашла нарушения сроков выплат пострадавшим от паводка под Иркутском

Обновлено в 11:18
Экономика

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие

Пьяные бойцы ВСУ избили своего командира за невыплату премии

Обновлено в 16:32
Политика

Зеленский провел совещание на границе с Крымом

Обновлено в 14:19
Происшествия

Марокканские моряки спасли 161 мигранта в Средиземном море

Обновлено в 19:43
Технологии

Как удержать талантливых сотрудников в компании

Чтобы найти новых сотрудников, которых вы сможете в дальнейшем удержать, выполните следующие три шага.
Обновлено в 11:00
Футбол

Воспитанник «Уфы» поделился впечатлениями от дебюта в РПЛ

Полузащитник «Уфы» Данила Емельянов прокомментировал матч против «Урала» (2:3), который стал для игрока дебютным в РПЛ.
Обновлено в 19:27
Происшествия

В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих

"На 112-м км трассы Р-240 Уфа - Оренбург водитель, управляя грузовой [машиной] Volvo с полуприцепом-цементовозом без груза, совершил наезд на стоящий у правого края дороги автомобиль УАЗ дорожной службы", - сообщили в ведомстве, отметив, что затем машина сбила пятерых дорожных рабочих.
Обновлено в 09:23
Политика

Украинские радикалы устроили акцию протеста у здания СБУ

Обновлено в 13:59
Экономика

Государство поможет семьям с низким доходом

Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом.
Обновлено в 06:18
Политика

Иран пообещал экспортировать нефть при любых обстоятельствах

Иран продолжит экспортировать нефть в любых обстоятельствах, заявил глава МИД этой страны Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с британским коллегой.
Обновлено в 17:12
Гаджеты

Ryzen 3000 не дает сыграть в Destiny 2

Посетители Reddit выяснили, что такая проблема существует и у пользователей, основу системы которых составляют ядра серии Linux 5.0 и новее, а владельцы видеокарт Nvidia столкнулись с «экраном смерти» при установке нового процессора AMD.
Обновлено в 20:00
Гаджеты

Раскрыты характеристики HTC Wildfire E — первой модели возрожденной линейки Wildfire

Дизайн модели не известен, ничего не говорится ни о цене Wildfire E, ни о сроках появления его в продаже.
Обновлено в 18:19
Политика

Малахов попал в базу «Миротворца» после телемоста России и Украины

Обновлено в 05:43
Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Технологии

Интернет-порно загрязняет природу не меньше целой европейской страны

Оказалось, что не меньше, чем от деятельности целой европейской страны — Бельгии. А на общемировом уровне это 1% от всех выбросов.
Обновлено в 10:37
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.
Обновлено вчера в 08:03
Гаджеты

Падающие стеклянные частицы превратили во всесторонний экран

Японские инженеры создали экран, состоящий из потока падающих стеклянных частиц, отражающих проецируемое на них изображение.
Обновлено в 10:08
Происшествия

В Нью-Йорке произошёл сбой в подаче электроэнергии

В субботу, 13 июля, в нью-йоркском районе Манхэттен были зафиксированы сбои в подаче электричества. Об этом информирует телеканал NBC News.
Обновлено в 19:58
Происшествия

Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником

Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено в 16:02
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Обновлено в 18:46
Космос

Астрономы впервые обнаружили протолунный диск вокруг экзопланеты

Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес

Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе

Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 13:37
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