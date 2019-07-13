Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в РоссииLenta.ru 11:05

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России. Он сказал, что на таких мероприятиях артист хорошо зарабатывает.
Читать в источнике
Алексей Пушков
Что и требовалось доказать: что Кикабидзе, что Катамадзе - одним миром мазаны.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельГазета.Ru 00:29
с чего всё началось

Вахтанг Кикабизде – «Комсомолке»: Я всегда готов петь для русских

Секретные заработки Вахтанга Кикабидзе в нашей стране «рассекретил» актер Борис Клюев. По словам звезды сериала «Воронины», 80-летний грузинский певец регулярно приезжает в Россию, чтобы выступить на корпоративах, хотя всех вокруг уверяет в своей принципиальной позиции.
Комсомольская правда07:38

Подробнее о событии

«Приходи к нему лечиться и Катамадзе, и Кикабидзе»: В Сети поставили неутешительный диагноз артистам из Грузии

Царьград16:55

Кикабидзе ответил на сообщения о тайных корпоративах в России

Известия12:54

Вахтанг Кикабизде – «Комсомолке»: Я всегда готов петь для русских

Комсомольская правда07:38

Кикабидзе частично подтвердил «тайные» выступления для россиян

Московский Комсомолец11:11

Кикабидзе ответил на сообщения о выступлениях в России

РИА Новости10:16

Кикабидзе и Пушков отреагировали на новости о российских корпоративах певца

Вести.Ru11:16

Кикабидзе опроверг обвинение в «тайных корпоративах» в России

News.ru08:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:24, Вашингтон
Политика

Бойко рассказал о дикой политике Украины в отношениях с РФ

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что Киев решил придерживаться "дикой" политики в экономических отношениях с Россией, передает РИА "Новости".
Обновлено в 22:10
Политика

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Кино

Скоропостижно скончалась актриса Стефани Низник

Американская актриса и звезда серии фильмов «Звездный путь» Стефани Низник умерла в возрасте 52 лет, сообщил 13 июля телеканал Fox News.
Обновлено в 17:20
Происшествия

СБУ расследует обстрел здания телеканала из гранатомёта в Киеве

Служба безопасности Украины вместе с полицией расследует нападение на здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
Обновлено в 07:12
Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Политика

Депутат Рады рассказал о последствиях киевской блокады Крыма

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 21:58
Шоу-бизнес

Жена Овечкина показала семейную идиллию на роскошной яхте

В августе прошлого года в звёздной семье дочери актрисы Веры Глаголевой и хоккеиста Александра Овечкина родился сын Сергей.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Мать обвиняемого в убийстве стюардессы назвала сына ласковым

Обновлено в 11:04
Политика

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

В столице Грузии на доме ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии установили «табличку позора», которая провисела пару дней.
Обновлено в 02:00
Путешествия

Названы наиболее частые жалобы российских туристов

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
Обновлено в 21:09
Футбол

Тренер «Ростова» раскритиковал РПЛ за «матчи по ночам»

Тренер «Ростова» Валерий Карпин пожаловался на позднее начало матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга».
Обновлено в 18:05
Кино

Apple снимет конкурента «Игры Престолов»

Обновлено вчера в 06:32
Политика

США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400

США планируют объявить введение санкций против Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400 в конце следующей недели.
Обновлено в 17:35
Общество

Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира

13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено в 10:50
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Футбол

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Обновлено в 14:04
Армия и оружие

Более 8,6 тысяч военнослужащих по призыву ЦВО уволено в запас

Обновлено в 04:21
Политика

На Украине назвали условие ареста Порошенко и его окружения

Массовые аресты окружения Петра Порошенко и задержание самого экс-президента Украины станет возможным только после смены генпрокурора страны Юрия Луценко.
Обновлено в 22:54
Политика

Тимошенко назвала ответственных за высокие цены на газ на Украине

Обновлено в 23:10
Общество

Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите

Обновлено в 10:26
Происшествия

На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола

Морской биолог Монти Холл, который находился на борту лодки и наблюдал за произошедшим, указал, что морской дьявол оставался на месте, пока Джейк три раза нырял, пытаясь снять крючок.
Обновлено в 22:24
Армия и оружие

Жители Донецка сообщили о начале боя в направлении Песок

Обновлено в 04:31
Путешествия

И ночью жарко: горячий фоторепортаж с ночного купания в Екатеринбурге

На Урал пришла аномальная жара. Многие екатеринбуржцы отправились загород, поближе к водоемам, где можно поплавать.
Обновлено в 21:19
Музыка

Пресс-секретарь Леонтьева опроверг сообщения об уходе певца со сцены

Ранее ряд СМИ сообщили, что накануне певец Валерий Леонтьев дал свой последний концерт на музыкальном фестивале "Славянский базар" в Витебске.
Обновлено в 16:18
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Политика

Иран пообещал экспортировать нефть при любых обстоятельствах

Иран продолжит экспортировать нефть в любых обстоятельствах, заявил глава МИД этой страны Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с британским коллегой.
Обновлено в 17:12
Происшествия

В Башкирии грузовик насмерть задавил четырех рабочих

Грузовик наехал на пятерых рабочих на трассе Р-240 "Уфа — Оренбург" в Башкирии, в результате четверо из них погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД России.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие

Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20
Общество

Эд Ширан заявил о страшной болезни

Обновлено в 14:33
Политика

В Великобритании установили источник утечки телеграмм бывшего посла в США

В Великобритании установили личность человека, который может стоять за утечкой телеграмм бывшего посла этой страны в США Кима Дэррока, в которых тот нелестно отзывался об американском президенте Дональде Трампе.
Обновлено в 23:01
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное