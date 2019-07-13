Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в РоссииLenta.ru 11:05
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России. Он сказал, что на таких мероприятиях артист хорошо зарабатывает.
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Что и требовалось доказать: что Кикабидзе, что Катамадзе - одним миром мазаны.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельГазета.Ru 00:29
с чего всё началось
Секретные заработки Вахтанга Кикабидзе в нашей стране «рассекретил» актер Борис Клюев. По словам звезды сериала «Воронины», 80-летний грузинский певец регулярно приезжает в Россию, чтобы выступить на корпоративах, хотя всех вокруг уверяет в своей принципиальной позиции.Комсомольская правда07:38
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