Известный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе назвал "наглой ложью" сообщения ряда СМИ о его "тайном выступлении" в Санкт-Петербурге. Об этом артист рассказал в интервью Sputnik Грузия. В понедельник ряд российских СМИ заявили о том, что Кикабидзе якобы нарушил обещание не ездить в Россию.

Кикабидзе опроверг «наглую ложь» о тайной поездке в Россию

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