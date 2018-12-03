Шоу-бизнес
Кикабидзе опроверг «наглую ложь» о тайной поездке в Россию
Кикабидзе опроверг «наглую ложь» о тайной поездке в РоссиюРИА Новости18:01
Известный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе назвал "наглой ложью" сообщения ряда СМИ о его "тайном выступлении" в Санкт-Петербурге. Об этом артист рассказал в интервью Sputnik Грузия. В понедельник ряд российских СМИ заявили о том, что Кикабидзе якобы нарушил обещание не ездить в Россию.
РИА Новости18:01
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СМИ: Обещавший не приезжать в Россию Вахтанг Кикабидзе дал закрытый концерт в Петербурге
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