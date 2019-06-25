Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и РоссииRT на русском 18:01

Любимый артист всех советских зрителей Вахтанг Кикабидзе давно уже не приезжает в Россию — сразу после войны 2008 года. Он обижен на нашу страну, это ясно, он не простил ее. Но вот просто к россиянам это никак не относится — да, Кикабидзе по-прежнему с нами, что бы ни говорили.

с чего всё началось

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.

Политика Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства Реакция в России и в мире Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возвращении российской делегации в ПАСЕ, назвал этот факт не победой дипломатии, а победой здравого смысла, и подчеркнул, что Ассамблея не может полноценно работать без Москвы.

Экономика Китай временно приостановит импорт свинины из Канады Власти Китая введут временный запрет на импорт свинины из Канады.

Наука В лесах Гондураса нашли затерянный город с редчайшими животными В тропическом лесу Москития на территории Гондураса обнаружили процветающую экосистему с сотнями видов различных живых существ.

Политика Глава Ингушетии подал в отставку Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил о досрочном сложении полномочий, сообщает RT.

Происшествия Мостостроитель не поедет в колонию По версии следствия, с января 2012-го по сентябрь 2014 года тогдашний глава ТМК заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры поручительства, похитив таким образом более 288 млн руб. Кроме этого, он заключил ряд договоров аренды и поручительства в целях извлечения выгоды для других лиц, что привело к ущербу компании в размере 130 млн руб. Виктор Гребнев обвинения в свой адрес не признал.

Происшествия Следствие ищет возможных соучастников московского отравителя Следствие устанавливает все эпизоды и ищет возможных соучастников московского отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Общество Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней этого лета Самые жаркие дни в регионах средней полосы России наступят в конце июля, в конце август будет тепло в приморских городах.

Авто BMW показала концепт-кар Vision M NEXT Компания BMW представила новый концепт-кар Vision M NEXT — автомобиль дебютировал на мероприятии #NEXTGen в Мюнхене.

Футбол Мбаппе хочет сыграть на Олимпиаде-2020 Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сообщил, что он хочет сыграть за сборную Франции на Олимпийских играх 2020 года.

Экономика Сбербанк разрешил денежные переводы с кредитных карт Сбербанк разрешил переводить деньги с кредитной карты на основную или дополнительную рублевую дебетовую.

Шоу-бизнес У отца Юлии Началовой обнаружили рак Отец Юлии Началовой признался, что тогда все было как во сне, потому что они были невменяемы после смерти дочери.

Экономика Орешкин предупредил о затяжном мировом кризисе Следующий мировой экономический кризис может стать затяжным. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости.

Политика МИД заподозрило США в причастности к вспышкам вирусов Зика и Эбола «США через работу с партнерами, НПО и различными агентствами финансируют сбор биоматериалов, вывозят к себе штаммы микроорганизмов, и они проводят исследования, преследующие целью повышение вирулентности токсинов, выделяемых этими микроорганизмами, повышение смертоносности этих возбудителей опасных заболеваний», — сказал дипломат.

Политика «Коммерсантъ» сообщил о возможном запрете на импорт в РФ вин из Грузии Государственные органы начали собирать у торговых сетей информацию о доле грузинских вин в российских магазинах, таким образом может готовиться запрет на их ввоз в РФ, пишет газета "Коммерсантъ" во вторник.

Общество В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".

Политика Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию МИД Украины на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации.

Политика Матвиенко раскритиковала главу Минвостокразвития Россиянам не хватает информации о том, что происходит на Дальнем Востоке, какие преференции они могут получить при переезде, и это упущение Минвостокразвития, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.

Происшествия Полковник Захарченко заявил о невозможности подстричься в СИЗО Бывший полковник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко, находящийся в СИЗО «Лефортово» пожаловался на невозможность подстричься и попасть на прием к стоматологу.

Наука В Якутии учёные нашли обработанный древним человеком бивень мамонта Российские ученые-палеонтологи обнаружили на территории Якутии (Республика Саха) обработанный древним человеком бивень мамонта.

Недвижимость Жители Дальнего Востока смогут оформить ипотеку под 2% годовых Правительство РФ разрабатывает механизм льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока, ставка по ней будет составлять 2% годовых.

Здоровье Минздрав: число находящихся на учёте наркоманов за год снизилось на 8% Число наркоманов, находящихся на медицинском учёте в России, за год сократилось на 8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

Технологии «Росэлектроника» представила VR-тренажеры для саперов и пожарных Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил комплексный тренажер на основе технологии виртуальной реальности.

Политика Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.

Общество Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.