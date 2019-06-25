Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и РоссииRT на русском 18:01
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
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с чего всё началось
Любимый артист всех советских зрителей Вахтанг Кикабидзе давно уже не приезжает в Россию — сразу после войны 2008 года. Он обижен на нашу страну, это ясно, он не простил ее. Но вот просто к россиянам это никак не относится — да, Кикабидзе по-прежнему с нами, что бы ни говорили.Московский Комсомолец10:00
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 23:21, Вашингтон
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На Камчатке произошло сильное землетрясение
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Экономика
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина
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«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
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Здоровье
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«Ну что, мы вас всех уже избили?» Что на самом деле происходит в Грузии и как изменилось отношение к туристам из России
Пока федеральные каналы нагнетают обстановку и ищут американский след в грузинском протесте, «Новая» поговорила с местными жителями, чтобы узнать, на самом ли деле в Грузию стало опасно ехать.
Обновлено в 12:47
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Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
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Авторская статья журналиста Джефа Опдайка, рекомендующая гражданам США посетить Крым, опубликована в американской газете The Los Angeles Times.
Обновлено в 20:43
Авто
Компания Lightyear представила электрокар на солнечных батареях
Компания Lightyear представила электромобиль Lightyear One, который кроме обычных батарей, может использовать для движения энергию солнца.
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Технологии
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
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Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Здоровье
Бари Алибасова подозревают в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев обнаружил в отравлении Бари Алибасова множество несостыковок.
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Политика
Компании США обошли запрет Трампа по Huawei
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Мюллер выступит в конгрессе США 17 июля
Спецпрокурор Соединённых Штатов Роберт Мюллер намерен выступить на слушаниях в американском конгрессе в среду, 17 июля.
Обновлено в 22:05
Футбол
Кавани не собирается покидать «ПСЖ»
Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани заявил, что не собирается покидать команду. Его нынешний контракт рассчитан до конца следующего сезона.
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Политика
Депутаты приняли закон о переименовании администрации Приморья
Депутаты Приморья в среду в трех чтениях одобрили переименование краевой администрации в правительство, сообщают региональные власти.
Обновлено в 21:58
Политика
Порошенко закидали дымовыми шашками
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Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Происшествия
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Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
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Усадебные участки подтопило в Тайшетском районе и Нижнеудинске
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Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
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Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове
«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
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