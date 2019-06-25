Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и РоссииRT на русском 18:01

Любимый артист всех советских зрителей Вахтанг Кикабидзе давно уже не приезжает в Россию — сразу после войны 2008 года. Он обижен на нашу страну, это ясно, он не простил ее. Но вот просто к россиянам это никак не относится — да, Кикабидзе по-прежнему с нами, что бы ни говорили.

с чего всё началось

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

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