Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и РоссииRT на русском 18:01

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
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Кикабидзе порассуждал о Грузии и России

Любимый артист всех советских зрителей Вахтанг Кикабидзе давно уже не приезжает в Россию — сразу после войны 2008 года. Он обижен на нашу страну, это ясно, он не простил ее. Но вот просто к россиянам это никак не относится — да, Кикабидзе по-прежнему с нами, что бы ни говорили.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 23:21, Вашингтон
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В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов

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Под Краснодаром произошло массовое отравление водопроводной водой

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Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

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На Камчатке произошло сильное землетрясение

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Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина

В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента.
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В Бурятии проверят информацию эвенков о произволе нефритчиков

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«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
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Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
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В ЛНР заявили об отступлении ВСУ с позиций в Донбассе

Обновлено в 22:20
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Умер актёр и режиссёр Валерий Харченко

Советский и российский актёр, кинорежиссёр и сценарист Валерий Харченко скончался на 82-м году жизни, передаёт 26 июня «Пятый канал».
Обновлено в 21:54
Общество

«Ну что, мы вас всех уже избили?» Что на самом деле происходит в Грузии и как изменилось отношение к туристам из России

Пока федеральные каналы нагнетают обстановку и ищут американский след в грузинском протесте, «Новая» поговорила с местными жителями, чтобы узнать, на самом ли деле в Грузию стало опасно ехать.
Обновлено в 12:47
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41-летний Буффон может вернуться в «Ювентус» в качестве игрока

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон может вернуться в "Ювентус", утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 17:33
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Политика

Los Angeles Times посоветовала американцам посетить Крым

Авторская статья журналиста Джефа Опдайка, рекомендующая гражданам США посетить Крым, опубликована в американской газете The Los Angeles Times.
Обновлено в 20:43
Авто

Компания Lightyear представила электрокар на солнечных батареях

Компания Lightyear представила электромобиль Lightyear One, который кроме обычных батарей, может использовать для движения энергию солнца.
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Технологии

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На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено в 19:14
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
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Стартовало тестирование военного шутера «Калибр» от Wargaming и 1C

Обновлено в 07:25
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Бари Алибасова подозревают в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев обнаружил в отравлении Бари Алибасова множество несостыковок.
Обновлено в 01:23
Политика

Компании США обошли запрет Трампа по Huawei

Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 18:51
Политика

Мюллер выступит в конгрессе США 17 июля

Спецпрокурор Соединённых Штатов Роберт Мюллер намерен выступить на слушаниях в американском конгрессе в среду, 17 июля.
Обновлено в 22:05
Футбол

Кавани не собирается покидать «ПСЖ»

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани заявил, что не собирается покидать команду. Его нынешний контракт рассчитан до конца следующего сезона.
Обновлено в 18:23
Политика

Депутаты приняли закон о переименовании администрации Приморья

Депутаты Приморья в среду в трех чтениях одобрили переименование краевой администрации в правительство, сообщают региональные власти.
Обновлено в 21:58
Политика

Порошенко закидали дымовыми шашками

Неизвестные начали бросать дымовые шашки во время выступления экс-президента Украины Петра Порошенко в городе Стрый во Львовской области.
Обновлено в 19:42
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
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Усадебные участки подтопило в Тайшетском районе и Нижнеудинске

В реках Бирюса и Уда резко поднялась вода, из-за чего в населенных пунктах уже подтапливает приусадебные участки.
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Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
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Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове

«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
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