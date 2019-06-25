Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и РоссииRT на русском вчера в 18:01
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
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с чего всё началось
Любимый артист всех советских зрителей Вахтанг Кикабидзе давно уже не приезжает в Россию — сразу после войны 2008 года. Он обижен на нашу страну, это ясно, он не простил ее. Но вот просто к россиянам это никак не относится — да, Кикабидзе по-прежнему с нами, что бы ни говорили.Московский Комсомолецвчера в 10:00
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Общество
Алибасов прокомментировал сообщения о частичной потере памяти
Бари Алибасов в интервью каналу "Москва 24" прокомментировал сообщения о частичной потере памяти, с которой, как сообщали СМИ, он столкнулся после выхода из медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Неизвестные бросили дымовые шашки на встрече Порошенко с избирателями
Неизвестные забросали дымовыми шашками помещение, в котором проходила встреча экс-президента Украины Петра Порошенко с жителями города Старый Львовской области.
Обновлено вчера в 17:55
Общество
В Свердловской области мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий
В Свердловской области суд признал нарушением публикацию гомофобного комментария и присудил штраф за возбуждение ненависти или вражды.
Обновлено вчера в 14:03
Экономика
Nissan грозит штраф в $22 млн из-за Карлоса Гона
Nissan могут оштрафовать на $22,4 млн за попустительство экс-главе компании Карлосу Гону. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Мюллер выступит в конгрессе США 17 июля
Спецпрокурор Соединённых Штатов Роберт Мюллер намерен выступить на слушаниях в американском конгрессе в среду, 17 июля.
Обновлено вчера в 22:05
Музыка
Эмир Кустурица посетит фестиваль этнической музыки в Петербурге
Помимо балканских мотивов гостей фестиваля порадуют качественной музыкой диджеи Dj Billy Esteban, Dj List, Dj Betelgeize, Dj Sperry и Dj Danjiel Chehranov.
Обновлено в 00:27
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 21:13
Технологии
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
Раскрыты вещества из арсенала московского отравителя
В ведомстве заявили, что от действий отравителя могли пострадать более 10 человек. Ущерб от его преступлений превышает 140 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 15:35
Общество
СМИ: апелляционный суд оправдал экс-главу Гонконга Цанга по делу о коррупции
Высший апелляционный суд Гонконга в среду снял обвинения с бывшего главы исполнительной власти этого специального административного района Китая Дональда Цанга, который провел год в тюрьме по делу о коррупции.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Шоу-бизнес
Гафт прокомментировал сообщение о смерти Покровской
Актёр Валентин Гафт в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о смерти своей коллеги Аллы Покровской.
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия
На Сахалине трехлетний мальчик, играя с пистолетом, выстрелил в себя
Пока взрослые отдыхали, ребенок нашел пневматический пистолет хозяина дачи и взял его в руки.
Обновлено вчера в 21:26
Финансы
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Политика
МИД Грузии оценил возвращение России в ПАСЕ
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.
Обновлено вчера в 18:59
Баскетбол
«Даллас» предложит Порзингису максимальный контракт
Руководство "Далласа" намерено предложить форварду Кристапсу Порзингису максимальный контракт.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло во вторник, 25 июня, в Камчатском крае. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Обновлено вчера в 06:47
Политика
В России приготовились запретить грузинское вино
Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.
Обновлено вчера в 18:33
Армия и оружие
В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном
Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханна.
Обновлено вчера в 22:47
Энергетика
Ценам на бензин в РФ прогнозируют повышение до 120 рублей за литр
В долгосрочной же перспективе населению России следует ждать существенного повышения цен на топливо, считает эксперт.
Обновлено вчера в 06:27
Политика
Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог пойти на сделку с властями Великобритании.
Обновлено вчера в 23:51
Культура
Культурные нормативы в школах появятся с 1 сентября
Секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что культурные нормативы появятся в учебных программах школ с 1 сентября.
Обновлено вчера в 05:22
Здоровье
Хирурги ГКБ №29 провели мастер-класс для коллег из других больниц
24 июня хирурги Городской клинической больницы № 29 имени Баумана провели мастер-класс для врачей из других клиник в инновационной мобильной лаборатории.
Обновлено вчера в 08:34
Футбол
Головин сменил имидж, покрасив волосы
Футболист сборной России и «Монако» Александр Головин сменил имидж, покрасив волосы.
Обновлено вчера в 14:29
Армия и оружие
Дивизионы С-300 и «Панцирь-С» заступили на боевое дежурство в ЦВО
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Строитель космодрома Восточный получил условный срок
Суд признал его виновным по всем пунктам и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 22:29
Финансы
Госдолг США достигнет 144% ВВП, заявили в конгрессе
В конгрессе США заявили, что госдолг страны достигнет 144% ВВП к 2049 году.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Суд обязал ЦИК Украины пересмотреть документы партии Саакашвили
Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины повторно рассмотреть документы партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» для регистрации на выборы в Верховную раду.
Обновлено вчера в 19:52