Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и РоссииRT на русском вчера в 18:01

Любимый артист всех советских зрителей Вахтанг Кикабидзе давно уже не приезжает в Россию — сразу после войны 2008 года. Он обижен на нашу страну, это ясно, он не простил ее. Но вот просто к россиянам это никак не относится — да, Кикабидзе по-прежнему с нами, что бы ни говорили.

с чего всё началось

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Общество Алибасов прокомментировал сообщения о частичной потере памяти Бари Алибасов в интервью каналу "Москва 24" прокомментировал сообщения о частичной потере памяти, с которой, как сообщали СМИ, он столкнулся после выхода из медикаментозного сна.

Политика Неизвестные бросили дымовые шашки на встрече Порошенко с избирателями Неизвестные забросали дымовыми шашками помещение, в котором проходила встреча экс-президента Украины Петра Порошенко с жителями города Старый Львовской области.

Общество В Свердловской области мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий В Свердловской области суд признал нарушением публикацию гомофобного комментария и присудил штраф за возбуждение ненависти или вражды.

Экономика Nissan грозит штраф в $22 млн из-за Карлоса Гона Nissan могут оштрафовать на $22,4 млн за попустительство экс-главе компании Карлосу Гону. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники.

Политика Мюллер выступит в конгрессе США 17 июля Спецпрокурор Соединённых Штатов Роберт Мюллер намерен выступить на слушаниях в американском конгрессе в среду, 17 июля.

Музыка Эмир Кустурица посетит фестиваль этнической музыки в Петербурге Помимо балканских мотивов гостей фестиваля порадуют качественной музыкой диджеи Dj Billy Esteban, Dj List, Dj Betelgeize, Dj Sperry и Dj Danjiel Chehranov.

Общество Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.

Технологии На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.

Происшествия Раскрыты вещества из арсенала московского отравителя В ведомстве заявили, что от действий отравителя могли пострадать более 10 человек. Ущерб от его преступлений превышает 140 тысяч рублей.

Общество СМИ: апелляционный суд оправдал экс-главу Гонконга Цанга по делу о коррупции Высший апелляционный суд Гонконга в среду снял обвинения с бывшего главы исполнительной власти этого специального административного района Китая Дональда Цанга, который провел год в тюрьме по делу о коррупции.

Происшествия Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.

Шоу-бизнес Гафт прокомментировал сообщение о смерти Покровской Актёр Валентин Гафт в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о смерти своей коллеги Аллы Покровской.

Происшествия На Сахалине трехлетний мальчик, играя с пистолетом, выстрелил в себя Пока взрослые отдыхали, ребенок нашел пневматический пистолет хозяина дачи и взял его в руки.

Финансы Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.

Политика МИД Грузии оценил возвращение России в ПАСЕ Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.

Баскетбол «Даллас» предложит Порзингису максимальный контракт Руководство "Далласа" намерено предложить форварду Кристапсу Порзингису максимальный контракт.

Происшествия На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3 Землетрясение магнитудой 6,3 произошло во вторник, 25 июня, в Камчатском крае. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Политика В России приготовились запретить грузинское вино Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.

Армия и оружие В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханна.

Энергетика Ценам на бензин в РФ прогнозируют повышение до 120 рублей за литр В долгосрочной же перспективе населению России следует ждать существенного повышения цен на топливо, считает эксперт.

Политика Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог пойти на сделку с властями Великобритании.

Культура Культурные нормативы в школах появятся с 1 сентября Секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что культурные нормативы появятся в учебных программах школ с 1 сентября.

Здоровье Хирурги ГКБ №29 провели мастер-класс для коллег из других больниц 24 июня хирурги Городской клинической больницы № 29 имени Баумана провели мастер-класс для врачей из других клиник в инновационной мобильной лаборатории.

Футбол Головин сменил имидж, покрасив волосы Футболист сборной России и «Монако» Александр Головин сменил имидж, покрасив волосы.

Происшествия Строитель космодрома Восточный получил условный срок Суд признал его виновным по всем пунктам и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Финансы Госдолг США достигнет 144% ВВП, заявили в конгрессе В конгрессе США заявили, что госдолг страны достигнет 144% ВВП к 2049 году.

Общество В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".